Braun Series 5, rasoio corpo uomo a metà prezzo, solo 39,90€

Il rasoio elettrico Braun Series 5 per il corpo maschile è disponibile a 39,90€ su Amazon invece di 79,99€. Progettato per la cura del corpo maschile, è indicato per il petto, le ascelle, l’inguine e altre zone sensibili, garantendo risultati rapidi senza compromettere il comfort.

Questo modello utilizza la tecnologia SkinShield che, in combinazione con un pettine dedicato per aree sensibili, protegge attivamente la pelle durante l’uso. È pensato per ridurre al minimo graffi e irritazioni anche durante la rasatura di parti delicate, offrendo una rifinitura precisa e sicura. Il design ergonomico ne facilita la maneggevolezza, anche nelle zone meno accessibili.

Tre accessori permettono di scegliere la lunghezza di taglio più adatta: un pettine fisso da 1 mm per una rifinitura corta, un pettine regolabile tra 3 e 11 mm per una maggiore versatilità, e una testina per rasatura totale. Questo consente di adattarlo facilmente a diversi stili e necessità, da una semplice rifinitura alla rasatura completa con effetto uniforme.

Il dispositivo funziona con una batteria agli ioni di litio che garantisce fino a 100 minuti di uso continuo senza fili, ideale per sessioni complete senza interruzioni. È completamente impermeabile, quindi può essere utilizzato anche sotto la doccia e lavato direttamente sotto l’acqua corrente, mantenendo elevati standard igienici e resistenza alla ruggine.

Costa solo 39,99 € invece di 79,99 euro, prezzo di listino