Prime Day, video camera di sicurezza con rete cellulare Tapo C501GW a 64,99 €

Grazie allo sconto attivo su Amazon, la telecamera di sicurezza Tapo C501GW, una videocamera di sorveglianza da esterno che funziona senza Wi-Fi, sfruttando la connettività 4G LTE, si può acquistare a solo 64,99€ invece di 99,99€.

Design compatto e tecnologia UltraSafe

La Tapo C501GW è progettata per offrire una copertura completa là anche dove non c’è il Wi-Fi o connettività continua. Grazie alla rotazione orizzontale di 360° e verticale di 130°, eliminando i punti ciechi, registra in qualità 1080p Full HD e integra una lente Starlight per la visione notturna a colori fino a 20 metri.

Il corpo certificato IP66 assicura resistenza a pioggia, polvere e temperature estreme, rendendola adatta all’uso continuo all’aperto. Inoltre, supporta sia l’alimentazione tramite cavo Ethernet PoE che adattatore DC.

Utilizzo senza rete Wi-Fi e riconoscimento AI

Questa telecamera è pensata per chi deve sorvegliare cantieri, seconde case o zone rurali dove manca il Wi-Fi. Si collega alle reti mobili 4G LTE e invia notifiche in tempo reale grazie al rilevamento AI integrato, capace di distinguere persone, veicoli e animali. Il sistema include anche un allarme audio e visivo personalizzabile, con riflettori LED per scoraggiare eventuali intrusioni durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità.

Prezzo competitivo e opzioni di archiviazione flessibili

La Tapo C501GW consente di salvare i video localmente su schede microSD fino a 512 GB o su cloud tramite il servizio Tapo Care. Ha un prezzo di listino di 99,99€, in altre occasioni è stata scontata, ma oggi è in offerta a 64,99€ su Amazon, una riduzione di 35€ che la rende competitiva rispetto ad altri modelli con connessione Wi-Fi ma meno adatti ad ambienti isolati.