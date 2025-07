Prime Day, l’avvitatore a batteria IXO 7, Bosch tuttofare per la casa a 39,99

È in offerta su Amazon il Bosch Avvitatore a batteria IXO 7, utile per lavori di bricolage e fai-da-te. Il prezzo scende a 39,99€ rispetto ai 59,99€ di listino, con caratteristiche pensate per operazioni di avvitatura precise anche negli spazi più stretti.

Motore migliorato e autonomia potenziata

La settima generazione del Bosch IXO integra un motore ottimizzato che garantisce una coppia superiore del 20% rispetto alla versione precedente. Questo consente di affrontare operazioni di avvitatura più impegnative con maggiore sicurezza e controllo. La batteria agli ioni di litio da 2.0 Ah assicura inoltre una durata superiore: fino a 190 viti con una singola carica, sufficiente per la maggior parte delle attività domestiche e di montaggio mobili senza dover interrompere il lavoro.

Testa ad angolo e testa eccentrica incluse

Pensato per chi ha bisogno di flessibilità, il Bosch IXO 7 viene fornito con una testa ad angolo e una testa eccentrica. Questi accessori permettono di lavorare facilmente lungo i bordi o in prossimità di angoli, dove gli avvitatori tradizionali non arrivano. Grazie alle 10 punte per cacciavite in dotazione, è subito pronto per un uso versatile, adatto a diversi tipi di vite e materiali.

Contenuto della confezione e praticità d’uso

Questa edizione Amazon include una dotazione completa: oltre al corpo macchina, ci sono le due teste speciali, il set di punte standard, un cavo di ricarica micro-USB e la confezione in cartone per riporre tutto in ordine. Il design compatto e l’impugnatura ergonomica rendono l’IXO maneggevole e adatto anche a chi ha poca esperienza con gli elettroutensili. La ricarica USB permette inoltre di alimentarlo facilmente anche tramite powerbank o adattatori universali.

Il prezzo di listino del Bosch IXO 7 è di 59,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 39,99€, con uno sconto di 20€ sul prezzo originale.

