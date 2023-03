Sconto su Wacom Bamboo Slate, appunti da analogici in digitale su iPhone e iPad

Wacom Bamboo Slate, la tavoletta capace di trasformare qualunque blocco appunti da analogico in digitale, si compra in sconto a 102 euro invece che a 150 euro.

Di questo accessorio abbiamo scritto diverso tempo fa quando abbiamo pubblicato una recensione completa dalla quale potrete apprendere tutte le funzioni di base e avanzate. In poche parole però possiamo dire che si tratta di un sistema eccellente per tutti coloro che hanno necessità di realizzare schizzi, scrivere testo o stilare qualche appunto per poi trasferirlo su iPhone, iPad o un dispositivo Android. L’originalità di Wacom Bamboo Slate sta nel fatto che la penna non è digitale e che non si scrive su uno schermo; si usa la speciale stilo ad inchiostro di Wacom e un qualunque foglio di carta.

Quando si è terminato il lavoro basta premere un bottone l’accessorio trasferisce in digitale tutti gli appunti, che si posso poi esportare in rich text o file DOC utilizzando la funzionalità Ink to Text delle versioni Mobile e Desktop dell’app Wacom Inkspace.

Wacom Bamboo Slate è l’ideale per chi, come dice Wacom, «ragiona in diagrammi, grafici e mappe mentali. Qualunque cosa si disegni, è facile assegnarla a una categoria e mantenere il tuo lavoro in ordine con la nostra intuitiva funzionalità di tagging. E puoi lasciarti andare a tracciare schizzi sulla tua carta preferita, sapendo che ogni tratto verrà catturato con precisione»

Come accennato si può usare un qualunque blocco appunti con la vostra carta preferita. La Wacom Ballpoint è invece speciale solo nel sistema di acquisizione; le cartucce sono normali cartucce ad inchiostro che si possono sostituire facilmente (tre costano circa dieci euro).

Wacom Bamboo Slate costerebbe 150 euro. La comprate in sconto a 101,99 € su Amazon