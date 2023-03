Ente federale americano: l’Intelligenza artificiale non farà miracoli

Si parla moltissimo negli ultimi di Intelligenza Artificiale AI e il successo di chatbot quali ChatGPT ha comportato una ondata di annunci, con servizi che promettono di tutto e di più ma è bene che qualcuno cominci a mettere i puntini sulle i: negli USA a evidenziare i pericoli del marketing fuorviante delle aziende che propongono AI più o meno funzionali è la Federal Trade Commission, siglata FTC, agenzia governativa il cui compito è – tra le altre cose – di promuovere la tutela dei consumatori.

“Cos’è esattamente ‘l’intelligenza artificiale’? È un termine ambiguo con molte definizioni possibili”, scrive FTC, – […] Ma una cosa è certa: è un termine di marketing di gran moda in questo momento. E in FTC sappiamo che alcuni inserzionisti non possono fare a meno di abusare delle parole d’ordine del momento per il marketing”.

L’autorità di regolamentazione ricorda a chi pubblicizza determinati servizi di porsi alcune domande prima di utilizzare la parola “AI” per promuovere un prodotto o una funzionalità: “Stai esagerando su cosa può realmente fare il tuo prodotto basato sull’intelligenza artificiale?», «Prometti che il tuo prodotto basato sull’intelligenza artificiale funziona meglio di un altro prodotto non basato sull’intelligenza artificiale?», «Il tuo prodotto utilizza davvero le tecnologie AI?».

L’ultima domanda può sembrare retorica ma FTC evidenzia abusi nell’uso del termine AI e ricorda che l’autorità può esaminare ciò che viene reclamizzato al fine di comprendere quello che avviene “sotto il cofano”, verificando le affermazioni di società varie, paventando sanzioni per chi sbandiera termini ingannevoli.

In altre nazioni, Italia comprese, i vari garanti hanno evidenziato opportunità e rischi connessi alla diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale e cosa si può fare, sin da oggi, per conciliare sviluppo dell’AI e tutela dei dati personali, ed anche FTC segue la stessa linea affrontando le principali tematiche legate all’intelligenza artificiale e il loro rapporto con la protezione dei dati.

