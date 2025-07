Prime Day, lavatrice slim Samsung, 7 Kg con ciclo a vapore solo 349,99 €

Su Amazon trovate in offerta la Samsung Lavatrice Slim WW70FG3M05TW, pensata per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a buone prestazioni di lavaggio. Il costo è di 349,99€ invece di 649,99€ su Amazon, con capacità di 7 kg, funzione vapore e centrifuga fino a 1400 rpm.

Design compatto e motore a lunga durata

La Samsung WW70FG3M05TW è una lavatrice slim con profondità di soli 47 cm, adatta a spazi stretti senza sacrificare funzionalità. Il motore Digital Inverter, garantito fino a 20 anni, assicura prestazioni silenziose e consumi ottimizzati rispetto ai motori convenzionali. Una soluzione ideale per ambienti piccoli come bagni o cucine, mantenendo capacità e qualità di lavaggio.

Lavaggio igienico con il vapore

Questa lavatrice include un ciclo con Vapore Igienizzante che, attraverso un getto potente dal fondo del cestello, rimuove macchie difficili e batteri. Una funzione utile per capi delicati, abbigliamento sportivo o indumenti per bambini. La Eco Pulizia Cestello elimina fino al 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori, senza l’uso di detergenti specifici.

Prestazioni pratiche e carico bilanciato

Con una capacità di 7 kg e centrifuga a 1400 giri/minuto, questa lavatrice copre le esigenze quotidiane di una piccola famiglia o di chi vive da solo. I programmi disponibili gestiscono diversi tipi di tessuti e livelli di sporco, mantenendo un consumo energetico contenuto grazie alla tecnologia inverter. Il pannello comandi è intuitivo e facilmente leggibile.

Il prezzo di listino della Samsung Lavatrice Slim WW70FG3M05TW è di 649,99€, ma attualmente è acquistabile a 349,99€ su Amazon, con un risparmio netto di 300€.

