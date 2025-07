iPhone 17 farà il ritocchino alla Dynamic Island

Tra i tanti affinamenti che iPhone 17 dovrebbe introdurre, ci sarebbe anche una revisione della Dynamic Island. La voce rimbalza dalla Cina, da uno dei tanti leaker (in questo caso Digital Chat Station) che si occupano di anticipare i futuri dispositivi della Mela. Una delle novità attese per iPhone 17 è una Dynamic Island ridisegnata, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Un cambiamento software con iOS 26

Ben lontano il momento della sparizione del blocco nero: come si comprende, non si parla di novità hardware, ma di cambiamenti legati al software, e in sostanza all’introduzione di iOS 26.

Questo aggiornamento potrebbe portare a una nuova interfaccia utente per la Dynamic Island, rendendola più interattiva e personalizzabile. Nonostante i dettagli specifici siano ancora scarsi, si ipotizza che Apple stia lavorando per offrire un’esperienza utente più fluida e integrata con il resto del sistema operativo.

Novità hardware? Lo dirà il futuro

Sul fronte hardware, le voci sono contrastanti. Alcuni rumor iniziali suggerivano che l’iPhone 17 Pro Max potesse avere una Dynamic Island di dimensioni ridotte grazie all’adozione della tecnologia metalens per il Face ID, che permetterebbe di integrare trasmettitore e ricevitore in un’unica struttura, riducendo così lo spazio occupato.

Tuttavia, altre fonti, come l’analista Ming-Chi Kuo, hanno smentito questa possibilità, affermando che la dimensione della Dynamic Island rimarrà sostanzialmente invariata nella serie iPhone 17.