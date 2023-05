Lettiera autopulente ScopeFree, gatto a casa da solo e casa in ordine

Gatto a casa da solo anche per qualche giorno? Possibile vista l’indipendenza di questi animali ma anche una pessima (anche per alcuni aspetti anche crudele) idea se non si provvede a sostenere adeguatamente la loro vita e le loro abitudini in assenza del padrone. Per questo scopo ci sono tre cose che non possono mancare: dell’acqua, una lettiera efficiente e un distributore automatico di cibo.

Tralasciando la ciotola dell’acqua (basta trovare un contenitore stabile che non si possa rovesciare e sufficientemente grande) e il distributore automatico del cibo per cui l’offerta non non manca su Amazon (noi vi consigliamo questo che costa davvero poco), per la lettiera un buona idea è una automatica ed autopulente.

Se avete intenzione di investire molto una soluzione top potrebbe essere la Petkit Pura che vi abbiamo descritto dettagliatamente qui. Ma se volete spendere meno la Scopefree di Petsafe potrebbe fare al caso vostro.

Si tratta di una lettiera meno sofisticata di quella di Petkit ma che soddisfa a tre funzioni base: riduce la manutenzione della sabbia, il disordine in casa e abbatte gli odori.

A prima vista si tratta di una normale vaschetta, ma in realtà se si guarda da vicino si nota la presenza di un rastrellino e di che analizzando l’uso della vaschetta da parte del vostro gatto spinge automaticamente le palline di sabbia sporca in un contenitore che le sottrae alla vista e riduce gli odori.

Il sistema conta su una speciale sabbia assorbente e agglomerante che in combinazione con la pulizia non solo riduce la manutenzione della vaschetta ma elimina quasi totalmente il fastidio olfattivo.

Il vassoio in cartone richiede di essere cambiato ogni tanto. Ce ne sono di sostitutivi ma, come dicono alcuni acquirenti, è possibile ridurre la necessità di acquistare un pacchetto ad hoc foderando il cartone con un foglio di plastica.

Grazie a Scopefree di Petsafe si può lasciare a casa il gatto per tutto il giorno senza eccessivi problemi. Visto che la sabbia dura “molte settimane” (dice PetSafe) è immaginabile pensare che il gatto possa stare a casa da solo anche per un week end o addirittura alcuni giorni.

Scopefree di Petsafe è venduta in due versioni: una senza copertura e una con la copertura. La copertura è utile a ridurre lo spargimento di sabbia quando il gatto scava alla fine dei suoi “bisognini”.

Al momento in cui scriviamo, la lettiera parte da circa 200€. Qui sotto i prezzi aggiornati

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...