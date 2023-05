I migliori libri per imparare ad amare la matematica

La matematica è come la poesia, solo con più simboli. Conoscerla è un’esperienza a cui fa però velo una paura antica di molti da un lato e metodi di insegnamento antiquati dall’altro. Eppure, i concetti della matematica, sia essa geometria o algebra o si affondino i denti e le meningi nell’analisi, sono belli, puri e molto facili da capire, se spiegati per bene.

In questi libri troverete stimoli, proposte, offerte, approfondimenti e possibilità di apprendimento e miglioramento “per grandi e per piccini”, per chi va a scuola e per chi ci è già andato, per chi è curioso e per chi pensa di non capire e non sa che invece può capire tutto. Perché, come per la musica, non esistono persona che non capiscono la matematica: esistono solo persone a cui non è stata insegnata o è stata insegnata male.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Tutta la matematica. Per capire i concetti e imparare i fondamentali dagli insiemi alle equazioni differenziali

Librone per rompere il ghiaccio. Tutte le spiegazioni necessarie per capire davvero Tutta la terminologia e i concetti chiave; Richiami storici che raccontano le tappe evolutive della disciplina; i possibili collegamenti di algebra e geometria con altre discipline (fisica, biologia, informatica, economia…). In ogni capitolo, box con utili esercizi di applicazione dei concetti e delle regole appena presentati. Questi gli argomenti presentati: Gli insiemi numerici: i numeri naturali, interi, razionali, reali, complessi; Algebra: espressioni, equazioni, disequazioni; Funzioni irrazionali e trascendenti: potenze, radici, logaritmi, esponenziali, funzioni trigonometriche e iperboliche; Geometria analitica: piano cartesiano, retta, parabola, circonferenza, ellisse e iperbole; Analisi matematica: calcolo infinitesimale e differenziale, limiti, derivate, integrali; Studi di funzione: campi di esistenze, simmetrie, massimi e minimi, asintoti, concavità; Equazioni differenziali: di I e II ordine, a variabili separabili e lineari, integrazione numerica.

MATEMATICA PER PRINCIPIANTI: Corso Facile per Studenti e Non

Ok, ma se la matematica non la capisco, come faccio? Matematica per Principianti, infatti, è un libro pensato per tutti coloro che vogliono imparare la matematica in poco tempo, in modo facile e rilassato, senza stress e ansia. Questo manuale illustra tutta la matematica che dovete conoscere, sin dalle basi, senza essere un mattone. Siete uno studente di qualsiasi livello e grado e avete bisogno di un aiuto in matematica? Siete un genitore che ha bisogno di spolverare la materia per aiutare i figli nello studio? Dovete preparare un esame o un concorso e avete poco tempo per prepararvi in matematica? Volete semplicemente farvi una cultura riscoprendo questa fondamentale materia? Studiate questo libro e risolverai tutti i tuoi problemi matematici!

Imparare la matematica zero

Ma se proprio non capisco? Tutto quello che c’è da sapere per imparare le basi della matematica, partendo dall’ingrediente per eccellenza: i numeri, fino al concetto di equazione. Affrontiamo insieme, con semplicità, i concetti di matematica zero, come cifre, posizionamento, numeri negativi, numeri decimali, periodicità, le quattro operazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione), multipli e divisori, numeri pari e dispari, numeri primi, scomposizione, criteri di divisibilità, frazioni, percentuali, elevamento a potenza, radici, notazione scientifica, proporzioni e equazioni.

Impara la Matematica Giocando: divertenti giochi di logica e matematica per bambini 6-9 anni

E per i più piccoli che non capiscono la matematica e devono impararla? Ecco un libro con tante attività per renderla divertente e coinvolgente! Giocando con i numeri sarà più semplice! I bambini e le bambine che iniziano la scuola primaria hanno abilità matematiche già forti: usano i numeri, anche grandi, con naturalezza, spesso contano già di due in due o addirittura di dieci in dieci. Dunque è un peccato gettare via tutte queste conoscenze, questa capacità innata di contare, proponendo la matematica in modo noioso e artificioso. Stimoliamoli partendo dalle loro conoscenze pregresse e, attraverso il gioco, aiutiamoli ad apprendere con il confronto e la logica. Il primo libro di matematica deve essere lo strumento che deve permettere loro di dire: “Quante cose conosco! Come mi diverto a metterle tutte insieme!”

Album didattico Montessori. Attività per imparare la matematica (3-7 anni). La guida per l’insegnante

Per i più piccoli c’è però anche un’altra risorsa, ancora più buona, da abbinare a un metodo di studio straordinario. Gli Album didattici Montessori forniscono agli insegnanti una guida operativa completa su come usare il metodo Montessori in classe. Coprono tutti gli aspetti dello sviluppo del bambino e sono validati dalla Fondazione Montessori Italia. Questo album è dedicato alle attività per imparare la matematica fin dai primissimi anni d’età, finalizzate ad allenare il ragionamento attraverso la conoscenza «concreta» dei numeri e della scienza. Si articolano in 3 sezioni: 1. Il primo piano della numerazione. Quantità e simboli fino a 10. 2. Il secondo piano della numerazione. Il sistema decimale. 3. Gli esercizi paralleli al sistema decimale. Le tavole di Séguin, i tavolieri. L’album è destinato non solo a chi già adotta il metodo Montessori, ma anche a tutte le maestre e i maestri che vogliano cominciare ad applicarlo nelle loro classi, nonché ai genitori interessati a conoscerlo meglio.

Disfaproblemi. 90 esercizi per liberarsi dalla paura della matematica

La paura della matematica tocca i grandi ma anche i bambini, ed è qualcosa che può essere superato facilmente, per fortuna, usando gli strumenti giusti. Questo libro è per tutti i bambini e i ragazzi che sono in difficoltà con i problemi di matematica e che per questo si sentono scoraggiati e delusi di se stessi. Propone una via alternativa per riuscire a dissipare le ansie e le paure trasformando i tradizionali problemi scolastici in giochi per immagini, ispirati ai sudoku e ad altri rompicapo. Chi riuscirà a risolverli non dubiterà più delle sue capacità. È rivolto a tutti, piccoli e grandi, perché l’intelligenza non ha età.

Astuccio delle regole di matematica

E per andare ancora avanti nella scuola primaria? Ecco l’astuccio delle regole di matematica per la scuola primaria! Qui troverete tutto quello che vi serve per ripassare le regole di matematica e geometria, i procedimenti di calcolo e le tabelle riassuntive con le formule! Ad esempio se non ricordate come si classificano, si contano, confrontano e ordinano i numeri naturali o volete rivedere come si calcolano le potenze, consulta la sezione dei numeri. Oppure volete sapere come si calcola il perimetro e l’area di un poligono? Cercate la regola nella sezione spazio e figure, ci sono anche i disegni per capire meglio! È facile da usare: in ogni sezione ci sono tante regole da consultare, dalle più semplici alle più complesse. Ciascuna regola è presentata con degli esempi e una definizione facile da capire. Se non ricordate come si svolge un’operazione, guardate le pagine in cui c’è scritto il procedimento: troverete il calcolo spiegato passo per passo!

La linea del 1000 e altri strumenti per l’apprendimento della matematica.

Una bella idea per andare ancora più avanti. La Linea del 1000 con i suoi vari strumenti rappresenta una via di essenzialità e chiarezza nello svolgimento del programma della terza classe della scuola primaria. La didattica attuale infatti si perde in troppe spiegazioni. Dopo il successo della Linea del 20 e della Linea del 100, questo nuovo testo intende agevolare il lavoro didattico offrendo un eserciziario di pronta compilazione. Con la consueta distinzione di obiettivi, vengono trattati il calcolo mentale e il calcolo scritto con le quattro operazioni, le frazioni, i numeri decimali, l’utilizzo dell’euro, le equivalenze, e presentati i fondamenti della geometria; particolare rilievo viene poi dato al conseguimento delle tabelline. I problemi dell’ultima parte consentono infine di applicare concretamente le competenze acquisite. Gli strumenti allegati al volume presentano ogni argomento con la stessa modalità giocosa offerta dalle nuove tecnologie, tanto care ai bambini. Fedele al metodo analogico, La linea del 1000 rappresenta una valida alternativa all’apprendimento convenzionale, è particolarmente efficace con alunni in difficoltà e può essere utilizzato anche per coloro che si affacciano per la prima volta a questo metodo.

Imparare a pensare matematicamente. Esplorando i tre mondi della matematica

Ma a cosa serve tutta questa matematica? La risposta è in questo libro che descrive lo sviluppo del pensiero matematico dall’età infantile a quella adulta, più complessa. Il professor David Tall spiega perché i concetti matematici che hanno senso in un contesto possono diventare problematici in un altro. Per esempio, l’esperienza che un bambino ha dei numeri interi in aritmetica influenza successivamente la comprensione delle frazioni, dei numeri negativi, dell’algebra, e dei concetti di definizione e dimostrazione. Le spiegazioni di Tall di questo sviluppo del pensiero sono adatte sia a un pubblico generale che specialista, dove quest’ultimo può collegare le proprie aree dì competenza con i vari aspetti del pensiero matematico. Il libro offre una visione completa per comprendere la crescita del pensiero matematico, dagli inizi pratici attraverso gli sviluppi teorici fino alla continua evoluzione del pensiero matematico a livelli più avanzati.

La bibbia del calcolo mentale rapido: Trasforma il tuo cervello in un calcolatore elettronico e trionfa in qualunque sfida

Alcune volte è necessario saper fare i calcoli a mente. Ma non si riesce non perché si invecchia, ma semplicemente perché non si sanno usare le tecniche giuste. Sbloccate il pieno potenziale della vostra mente e fate esplodere il vostro talento nascosto, perché questo è il libro di matematica che avreste voluto avere da sempre a scuola! Tra i segreti della matematica indiana, delle tecniche di memoria numerica, dei numeri cinesi e dei più moderni studi sulla teoria del calcolo aritmetico, un libro che vi farà vedere la matematica con un occhio completamente nuovo, vi insegnerà a compiere letterali prodezze matematiche “istantanee” con cui stupire i vostri amici, vi aiuterà a sfidare intelligentemente la probabilità nei giochi d’azzardo e vi introdurrà anche alle più impensabili stranezze del mondo numerico.

Tecniche di calcolo mentale rapido

Un altro libro, più sintetico e orientato al risultato, per imparare a fare il calcolo mentale. Dopotutto, a chi non piacerebbe padroneggiare l’aritmetica in modo naturale, riuscendo a svolgere calcoli a mente senza l’aiuto di una calcolatrice? Se vi chiedessero di calcolare in pochi secondi il quadrato di 115 cosa rispondereste, oppure il prodotto 238×5, oppure ancora il quadrato di 76? Con questa guida diventerete dei maestri del calcolo mentale rapido, sorprenderete i vostri amici con le vostre capacità e sarete sorpresi addirittura voi stessi di quanto sia facile raggiungere, con pochissimo sforzo, traguardi che reputavate impossibili da raggiungere.

Doremat – La Musica della Matematica – Il Testo: Insegnare e imparare la Matematica con la Musica

Una risorsa digitale per insegnare in modo diverso. Ecco, la matematica, l’unica materia insegnata in tutto il mondo, in tutti i Paesi, più o meno uguale; la musica, sottovalutata ma utilissima e fondamentale all’esperienza umana. Dicono tutti che anche la musica, come la matematica, sia linguaggio universale e che tale linguaggio è comune, trasversale nelle varie culture; non è proprio così: una salsa colombiana è assai diversa da una paparuda romena o da un klezmer ebraico, non solo nel risultato sonoro, ma nel significato stesso che vuole esprimere e nelle modalità di espressione; eppure, se l’insegnamento-apprendimento della musica fosse questo, visto così come si mostra in questo libro, razionale, tecnico, strumentale, intelligente, profondo, allora sì: quel che questo libro propone di didattica musicale è o potrebbe essere lo stesso dovunque. Mettiamole assieme, cosa otteniamo? Una cosa meravigliosa. “Doremat” nasce da un’intuizione di Denise Lentini, dirigente di una scuola di Istruzione e Formazione Professionale – Enfap Emilia Romagna sede di Forlì – che vede nell’innovazione della didattica una risorsa per motivare i ragazzi all’apprendimento della matematica dove, a partire dal 2007, ha avviato una sperimentazione che ad oggi ha coinvolto quasi 2000 allievi tra scuole secondarie di primo e secondo grado in tutta Italia. Tale metodologia didattica ha come scopo l’insegnamento della matematica attraverso la musica e ha visto il proprio sviluppo attraverso un’attività di ricerca che ha permesso di ripercorrere e mettere in evidenza le analogie che intercorrono tra matematica e musica, compiendo un sistematico lavoro di declinazione in chiave musicale delle conoscenze e delle competenze matematiche del curriculum della secondaria di primo grado fino alla terza classe della secondaria di secondo grado. Ciò è stato reso possibile dalla stessa natura delle due discipline che usano linguaggi universali e hanno una comune matrice culturale. Da queste riflessioni, dallo studio delle analogie e dal successo riscontrato nell’esperienza, è nato il metodo didattico che vede la sua naturale applicazione in ambito laboratoriale e questo libro con il metodo.

