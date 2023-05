La lettiera smart per gatti che si pulisce e deodora da sola è in sconto del 20%

Avete mai sentito parlare di lettiera automatica per gatti? Se avete uno di questi simpatici felini domestici in casa forse fareste bene ad informarvi e anche ad andare su Amazon dove oggi trovate in sconto del 20% una delle più efficienti ed economiche lettiere automatiche: la PETKIT Pura che costa 559 €.

Se vi siete spaventati per la cifra aspettate di sapere che cosa questo accessorio è in grado di fare per voi e per il vostro gatto. In particolare immaginate di avere in casa una lettiera che si pulisce da sola e che elimina ogni odore che deriva dai bisognini che un gatto domestico, come si sa, fa in casa.

Il funzionamento della Petkit Pura è molto semplice a dirsi. In pratica è una normale lettiera, diversa solo per il fatto che v a configurata come se fosse una cesta, all’interno della quale si dovrà mettere della sabbia agglomerante e all’interno della il vostro gatto si apparterà quando sente il bisogno di fare pipì o popù.

Tutta la differenza del mondo la fa il fatto che quando il vostro gatto avrà finito, non dovrete provvedere a ripulirla separando le palline agglomerate dalla sabbia pulita perchè sarà la lettiera a farlo da sola.

Oltre a questo, altra funzione fondamentale in una casa dove vive un gatto, attiverà un processo di purificazione e deodorizzazione dell’aria che toglierà ogni cattivo odore.

In pratica la lettiera Petkit Pura, controllata da un’app che permette di selezionare varie opzioni come la durata della pulizia e l’attivazione automatica o manuale, permette di ridurre moltissimo la manutenzione della lettiera e di cancellare la necessità di sbarazzarsi rapidamente della sabbia sporca per mantenere l’aria salubre dove vivete. Oltre a questo permette anche di ridurre lo spreco di sabbia.

Petkit Pura grazie ad un sensore è in grado di capire quando il gatto entra nella lettiera, misura l’effettiva necessita della pulizia pesando il gatto e i residui, ha tutta una serie di funzioni di sicurezza (ad esempio si ribalta verso l’alto quanto è in atto la pulizia della sabbia impedendo l’inggresso) ed ha una forma tale per cui quando il gatto è all’interno la porta resta sempre aperta.

Altri dettagli

capacità di 76 litri

Per gatti anche molto grandi, fino a 8 KG

tre modalità di pulizia: automatica, programmata e manuale

dispositivo rimovibile per la rimozione degli odori

contenitore dei rifiuti ermeticamente sigillato

compatibile con tutti i tipi di lettiere per gatti (sconsigliati quelle non agglomeranti)

Realizzata in materiali plastici di qualità

Fino a 15 giorni di utilizzo senza svuotamento

Pattumiera da 7 litri

Compatibile con l’uso di più gatti

Insomma, sia che intendiate lasciare il vostro gatto a casa per alcuni giorni (ovviamente con un sistema di distribuzione automatico di cibo), sia che vogliate la casa sempre in ordine anche se state via il tempo di una giornata di lavoro, sia che volete solo eliminare odori fastidiosi in casa e ridurre l’intervallo di pulizia, questo accessorio è quel che vi serve.

Petkit Pura è disponibile in vari pacchetti e versioni. La più completa include il deodorizzatore e un set di accessori. La più economica non ha accessori ed è priva del dedorizzatore. La riduzione degli odori avviene in questo caso con una specifica pastiglia che si inserisce in un alloggiamento della pattumiera.

La Petkit Pura nella sua versione più completa costa 559 €, quindi ha uno sconto del 20%. La versione senza deodorizzatore (ma con pastiglia filtro) costa 509 €. La versione standard, con tappetino, costa 549€. Per tutte le versioni lo sconto è del 20%.