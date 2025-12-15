Facebook Twitter Youtube

Il mitico screensaver con i tostapane volanti torna su macOS

Di Mauro Notarianni
Gli utenti Mac di vecchia data ricorderanno sicuramente gli iconici salvaschermi della serie After Dark, commercializzati dal 1989 da Berkeley Systems e con i quali aveva conquistato oltre 100 milioni di utenti. Il più noto tra gli screensaver in questione era indubbiamente quello dei tostapane con le ali che volteggiavano sullo schermo rilasciando toast a destra e manca.

Questi moduli onirici e affascinanti sono stati più volte aggiornati e, anche se oggi hanno poco senso, sono sempre ammalianti e belli da vedere. Berkeley Systems è una società ormai scomparsa; nel 2002 una versione rinnovata e ufficiale di alcuni storici screensaver era stata rilasciata dalla giapponese Infinisys Ltd per i Mac con PowerPC (ne parlammo, all’epoca, qui), e ora Greg Gant,  utente appassionato, a quanto pare ha “resuscitato” e rimesso in servizio il salvaschermo dei tostapane volanti, disponibile ora gratuitamente sia per i Mac con CPU Intel, sia per quelli con CPU Apple Silicon (M1, M2, M3, ecc.).

Il pacchetto si scarica partendo da qui. Da quest’ultimo indirizzo è possibile scaricare sia la release per i Mac da macOS 11 in poi, sia la reale adatta a chi ha un Mac con versioni di macOS più vecchie (da OS X 10.4 a 10.5). Per lo scaricamento è richiesta la creazione di un account (gratuito) su Patreon ; dopo il login è possibile scorre in basso la pagina web e selezionare “Scarica tutto”. Il file “FlyingToasters.saver” è il salvaschermo vero e proprio: facendo doppio click sul file macOS consente di installarlo chiedendo se si vuole rendere disponibile al solo utente corrente o anche a eventuali altri.

Il mitico screensaver con i tostapane volanti torna su macOS - macitynet.it

Dopo l’installazione basta aprire Impostazioni di Sistema > Sfondo, da qui fare click su “Salvaschermo” scorrere fino in fondo la finestra che propone i vari screensaver, scegliere “Mostra tutto” e l’opzione “Flying Toaster”; una volta impostato il salvaschermo è possibile ritornare alle impostazioni e selezionare il numero di tostapane, di toast, la velocità e altre opzioni.

