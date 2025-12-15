Commodore International contro l’omonima azienda italiana, disputa sul marchio

Commodore International Corporation ha avviato un procedimento legale contro la startup italiana Commodore Industries, affermando che un insieme di marchi registrati in Europa nel 2017 sarebbero stati concessi impropriamente e non avrebbero pertanto validità dal punto di vista legale.

La mossa degli statunitensi è l’ultima escalation di una lunga disputa che riguarda il controllo dello storico brand “Commodore”, per decenni legato alla storia dell’informatica personale per computer quali Commodore Vic 20, Commodore 64 e Amiga.

La vicenda dei marchi è lunga e complessa; sintetizzando, dopo essere stata messa in liquidazione, i beni e le proprietà intellettuali della società e di alcune sue consociate (come la Commodore Amiga Inc., detentrice delle proprietà intellettuali della piattaforma Amiga) vennero acquistate nell’aprile del 1995 dalla tedesca Escom per 12 milioni di dollari; a quel punto, però, Commodore quale azienda non esisteva già più. Dopo il fallimento di quest’ultima nel 1996, la società venne rilevata dalla Gateway.

Dopo ulteriori vicende legali la società (intesa come insieme di brevetti, progetti, uso esclusivo dei marchi, beni intellettuali e materiali) non esistendo più una fabbrica – venne acquisita, al netto di Amiga, che seguì un destino diverso, dall’olandese Tulip Computers la quale – dopo aver tentato la vendita di lettori mp3 a marchio Commodore – all’inizio del 2005 ha ceduto ogni diritto sul marchio Commodore alla connazionale Yeahronimo Media Ventures. Quest’ultima nello stesso anno cambiò nome in Commodore International Corporation proponendo sul mercato alcuni gadget hi-tech (lettori multimediali, soprattutto) con nomi simili ad alcuni dei prodotti storici del brand Commodore: PET, VIC-20 e C64.

Dopo altre intricate vicende, nell’estate 2025 Christian Simpson, statunitense di origine britannica, ha concluso un accordo con Commodore International B.V. (detentrice di tutti i quarantasette marchi legati a Commodore)) per l’acquisto del marchio, per quello che dovrebbe essere un progetto imprenditoriale di rilancio.

Un brand cha fa gola

Commodore International afferma di avere acquisito il portafoglio di 47 marchi storici legati al nome Commodore e di essere il legittimo continuatore del brand a livello globale; l’italiana Commodore Industries respinge le accuse, rivendicando la completa legittimità delle registrazioni europee. In precedenti dichiarazioni l’azienda con sede a Roma ha sottolineato che i marchi sono stati esaminati e approvati dalle autorità competenti, senza opposizioni al momento della registrazione, usati in modo continuativo negli anni successivi, elemento che indebolirebbe qualsiasi tentativo di invalidazione retroattiva. Resta da capire ora quale sarà il percorso legale deciso da Commodore International; quest’ultima potrebbe rivolgersi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e sarà quest’ultimo a confermare o negare eventuali contestazioni. Essendo iconico, il brand evidentemente fa ancora gola a molti e questo spiega le varie battaglie per aggiudicarsi il diritto a usare il marchio.

