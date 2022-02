Scrubber a ultrasuoni in offerta a 21,07 euro

Volete comprare per voi o avete intenzione di regalare uno scrubber a ultrasuoni? Allora approfittate dell’offerta in corso perché cen’è uno in offerta a 12,07 euro.

Lo scrubber per la pelle ad ultrasuoni è un dispositivo elettrico utilizzato per sbloccare in profondità i pori e pulire la pelle. Ci riesce utilizzando onde sonore ad alta frequenza per raccogliere lo sporco e il sebo dai pori, nel caso specifico vibrando 26.000 volte al secondo in modo da riuscire a sciogliere l’accumulo di cellule morte e lo sporco che si è depositato sulla pelle.

In sostanza è un trattamento esfoliante che va utilizzato sulla pelle bagnata ed è praticamente indolore, motivo per cui questo strumento è particolarmente indicato per chi ha la pelle sensibile, grassa o che tende ad accumulare acne e punti neri.

Rispetto alle spazzole e agli scrubber manuali, questo ad ultrasuoni riesce a detergere la pelle a maggiore profondità, restringendo l’aspetto dei pori – visto che elimina gli accumuli di sebo più ostinati, i pori diventano meno tesi e quindi apparentemente più piccoli – e migliorando la consistenza e il tono della pelle. Inoltre favorisce la circolazione del sangue e il metabolismo della pelle, portando ad un complessivo rilassamento cutaneo.

Nel caso del prodotto in questione, abbiamo di fronte uno strumento piuttosto compatto – misura circa 17 x 4,5 x 1,5 centimetri – che funziona a batteria: ne monta una ricaricabile da 500 mAh che si ricarica completamente tramite microUSB in 2 ore per offrire fino a 45 minuti di autonomia. La punta è realizzata in acciaio inossidabile.

Chi intende comprarlo lo trova in offerta online a 12,07 euro quindi con uno sconto del 20% sul normale prezzo di listino, di 15,08 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.