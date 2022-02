Apple importa in India iPhone SE 3 e due nuovi iPad

Apple ha iniziato a importare in India due nuovi iPad e un nuovo iPhone non ancora annunciati: con ogni probabilità di tratta di un nuovo iPad Air, un iPad economico e iPhone SE 3 o di terza generazione attesi entro questa primavera.

Il collegamento tra le movimentazioni dei nuovi dispositivi Apple per finalità di testing in India e le novità attese per il prossimo keynote di Apple che si svolgerà a marzo o in aprile, è resa possibile dai codici prodotto, gli stessi emersi per la prima volta a gennaio grazie a una registrazione commerciale in Russia.

Il nuovo iPhone è indicato con i codici prodotto A2595, A2783 e A2784 con un prezzo indicato di circa 23.000 rupie indiane, circa 265 euro. Occorre ricordare che il valore di importazione risulta inferiore al prezzo di vendita a causa di imposte e tasse che verranno applicati successivamente. Anche se le fonti sentite da 91mobiles e la documentazione non offrono ulteriori dettagli e specifiche, e nemmeno il nome ufficiale, è molto probabile che si tratti di iPhone SE 3, modello di terza generazione con connettività 5G.

Uno dei due nuovi iPad importati in India è indicato con i codici modello A2588 e A2589 con prezzo indicato compreso tra 440 euro e 620 euro circa, posizionamento che, tasse escluse, sembra rimandare a un nuovo iPad Air. Infine il secondo nuovo iPad è contrassegnato con i codici prodotto A2757 e A2761 con prezzo indicato di 22.500 rupie indiane, circa 265 euro, quindi con ogni probabilità si tratta di un nuovo iPad economico.

Registrazioni commerciali e ora anche i nuovi iPad e iPhone importati in India presentano codici prodotto finora assenti nel listino ufficiale Apple; soprattutto corrispondono con le informazioni anticipate da svariate fonti sulle novità in arrivo durante il prossimo keynote Apple previsto tra marzo o aprile, come ormai da anni avviene per il colosso di Cupertino.

Secondo l’attendibile analista Ross Young il nuovo iMac 27 pollici con schermo mini LED non sarà pronto entro primavera, per questa ragione molti ritengono che Apple potrebbe svelare nuovi Mac mini di fascia professionale con i più potenti processori Apple M1 Pro e Apple M1 Max già impiegati nell’ultima generazione di MacBook Pro 2021.