Samsung, i TV micro LED 2022 partiranno da 70.000 euro

Il primo televisore Samsung con tecnologia micro LED da 110 pollici dello scorso anno era proposto al prezzo di 170 milioni di won, circa 125mila euro: Samsung deve ancora annunciare i prezzi dei nuovi modelli di TV micro LED del 2022 ma, stando alle anticipazioni, l’obiettivo è quello di ridurre il prezzo di circa il 40% per offrire modelli in tre dimensioni diverse.

In realtà la prima apparizione in pubblico è avvenuta in occasione del CES 2022: durante l’evento Samsung ha mostrato i nuovi modelli da 89 pollici e 101 pollici senza però svelarne il prezzo. Secondo le informazioni che arrivano dalla Corea del Sud il colosso ha in programma di iniziare la produzione nel mese di maggio, mentre successivamente seguirà anche un nuovo modello da 114 pollici.

Ricordiamo che il primo televisore micro LED di Samsung è stato mostrato per la prima volta nel 2018: come sempre per le nuove tecnologie occorre tempo prima che processi di produzione, tecnologia e sopratutto i prezzi diventino a portata del grande pubblico.

Per il precedente modello di TV micro LED da 110 pollici Samsung ha impiegato circuiti stampati, mentre per tutti e tre i modelli attesi nel 2022 la società impiegherà transistor a film sottile (TFT) in silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS), una tecnologia che risulta anche più economica da produrre.

In ogni caso i prezzi anticipati dei nuovi TV micro LED Samsung 2022 risultano ancora fuori dalla portata dei comuni mortali. Secondo quando segnala The Elec il modello da 89 pollici sarà proposto a 80mila dollari, circa 70.000 €, mentre il modello da 114 pollici costerà ben 100.000 dollari, circa 88.350 €. Per il momento sembra che il costruttore non abbia ancora stabilito il prezzo del modello da 101 pollici.

La tecnologia micro LED è vista come possibile erede di quella OLED, in grado di offrire più luminosità e contrasto, eliminando il rishcio di burn-in. Apple sta impiegando schermi mini LED nei suoi prodotti di punta, i primi sono iPad Pro 12,9″ e MacBook Pro 2021, ma da anni lavora anche sulla tecnologia micro LED che rappresenta una ulteriore evoluzione.