Se hai questa icona sul tuo smartphone rischi un salasso: possono prelevare soldi senza il tuo consenso

Attenzione a questa icona sullo smartphone: dietro c’è un significato che è importante conoscere, altrimenti potresti perdere i tuoi soldi.

Viviamo in un mondo in cui la tecnologia diventa sempre più all’avanguardia, sfidando limiti e puntando a sorprendere sempre di più. Tante intelligenze umane lavorano ogni giorno a dispositivi che abbiano quel valore aggiunto che fa la differenza rispetto ad altri prodotti simili, e l’intento è certamente il business, ma vuoi mettere la soddisfazione di creare dispositivi in grado di semplificare la vita? Deve essere senz’altro emozionante.

Tuttavia, nonostante il progresso stia senza dubbio correndo verso innovazioni sempre più di alto livello, c’è anche chi, al contrario, sfrutta il progresso per fini malevoli, e per attuare truffe pronte a sottrarre denaro agli utenti.

Ad oggi, però, un modo per difendersi c’è ed è essenziale conoscerlo, per sventare eventuali danni che potrebbero alleggerire, non poco, il portafogli.

Se hai quest’icona sul telefono, non ignorarla e fai un check, altrimenti potrebbero svuotarti il conto

Tra le tecnologie di pagamento più avanzate c’è l’NFC (Near Field Communication), che consente di pagare contactless. Basta avvicinare lo smartphone, lo smartwatch o la carta a un POS, e il gioco è fatto.

È di sicuro un metodo di pagamento di incredibile comodità, non c’è che dire, ed è anche molto sicuro, ma molti truffatori riescono ad aggirare certi sistemi, e questo purtroppo diventa un problema non indifferente per gli utenti.

Ora, mentre si esegue un pagamento NFC, sullo schermo dello smartphone appare una piccolissima icona, in grado di mostrare che c’è una transazione in corso, o anche appena terminata. Se l’icona appare, ma tu non stai eseguendo nessun genere di pagamento, può essere che qualcuno stia prelevando soldi dal tuo conto.

Naturalmente, senza il tuo permesso. A questo punto, non puoi di certo ignorare la questione, ma dovrai metterti in moto per bloccare la transazione. Sapere che c’è un’icona come questa, per le transazioni NFC, è di certo un supporto, nel caso in cui qualcuno tenti di derubarti.

Sta a noi essere responsabili e fare attenzione ai piccoli segnali di avvertimento che provengono dai nostri smartphone e che possono metterci in allerta. Ignorarli potrebbe farci ritrovare in seri guai dal punto di vista economico e non solo. Attenzione, dunque, a questa piccola icona che è un alleato contro truffe di questo genere.