Se temi che l’AI ti rubi i dati puoi usare questo codice per farla sparire per sempre

L’AI può rubare i tuoi dati dal pc? Se hai questo timore puoi usare questo codice a 6 cifre e farla sparire per sempre.

L’avvento dell’intelligenza artificiale ha cambiato radicalmente il modo di approcciarsi alla realtà quotidiana, e ha indotto le persone a porsi in alcune situazione in modo diverso rispetto al passato. Tutto sembra andare troppo veloce e non permette agli utenti d’adattarsi in modo adeguato al cambiamento, che per certi versi può anche spaventare. In molti si è radicata la convinzione che l’AI possa rubare i nostri dati dal pc, soprattutto dopo che è stata introdotta, sul più noto motore di ricerca, la funzione Google AI Overview, che ha cambiato radicalmente l’approccio alle ricerche online.

Google AI Overview permette di avere risposte dirette ad una ricerca e solo se si è interessati si può approfondire cliccando sui link trovati dall’AI in merito a quel determinato argomento. Il motore di ricerca assume così un ruolo diverso rispetto a prima: non è più un contenitore di notizie e informazione, ma è una sorta di “guru” che sa tutto. L’approccio a questo metodo non sembra aver avuto il successo sperato, e le reazioni a porgli un limite sono state diverse.

Se si vuole si può infatti impostare un codice, di circa 6 caratteri alfanumerici, che fa sparire per sempre l’Ai dal motore di ricerca usato sul proprio portale, oppure ci si può avvalere dell’uso di alcuni filtri che limitano l’ausilio dell’intelligenza artificiale. A studiare i diversi metodi alcuni specialisti del settore che hanno condiviso il loro studi con la stampa e hanno pubblicato diversi lavori.

Google AI Overview come eliminarlo: usa il codice o i filtri

Per eliminare Google AI Overview dalla proprio pc si può usare l’opzione web, che si trova sotto lo spazio per la ricerca insieme a Immagini o Notizie. Questo darà la possibilità di vedere solo i siti opportuni e inerenti al tema della ricerca. Altrimenti basterà aggiungere un apposito codice di caratteri alla barra di ricerca: udm=14.

Questo permetterà di vedere solo link e eliminerà del tutto l’intelligenza artificiale. Come condiviso nel subreddit sysadmin i codici udm permettono di porre filtri automatici alle ricerche. Esistono diverse opzione e tutte molto utili e efficienti. Sono dei piccoli trucchi che risolvono il problema dell’intervento, per alcuni invasivo, dell’AI nelle ricerche.

In tal modo si attua anche una sorta di protezione dei dati del proprio pc e si evita di utilizzare la neo funzione introdotta da Google che per molti rallenta le ricerche in rete.