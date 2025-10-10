Con i videogiochi Netflix incatena al divano per le feste di Natale

I dirigenti Netflix lo sanno: ci sono altri servizi streaming, in ogni caso i concorrenti più agguerriti sono i videogiochi che contendono il tempo di visione per film e serie TV, ma ora Netflix è pronta a rispondere introducendo un nuovo catalogo di giochi di società, giusto in tempo per le festività invernali e di Natale.

Da anni il colosso dello streaming propone agli abbonati una serie di titoli da giocare su smartphone e tablet, ma negli ultimi mesi ha preso meglio la mira su titoli e catalogo, oltre che perfezionato la tecnologia. Ora tutto è pronto: Netflix ha annunciato che giocare sul televisore in streaming sarà facile come iniziare a guardare un film o una serie TV il venerdì sera.

Non uscirete più da Netflix

L’obiettivo è catturare ancora più tempo degli utenti, permettendo loro di giocare in famiglia e con gli amici senza dover uscire da Netflix. La piattaforma promette un modo completamente nuovo di giocare che richiede solamente Netflix e lo smartphone. I giochi saranno inclusi nel prezzo dell’abbonamento e per usare lo smartphone come joypad – controller basterà inquadrare un codice QR con la fotocamera.

Netflix punta su giochi di società più celebri

Per catturare l’interesse senza isolare, il nuovo catalogo in arrivo punta su quattro giochi di società famosi praticamente ovunque: LEGO Party!, Pictionary Game Night, Boggle Party, Tetris Time Warp e infine anche Party Crashers Fool Your Friends.

Iniziamo dall’ultimo meno noto Party Crashers Fool Your Friends , una reinterpretazione dei giochi di deduzione in cui c’è un intruso nella festa è tutti devono andare a caccia degli indizi per smascherarlo.

, una reinterpretazione dei giochi di deduzione in cui c’è un intruso nella festa è tutti devono andare a caccia degli indizi per smascherarlo. LEGO Party è un gioco di società attualmente proposto per console con prezzi intorno ai 45 euro in cui i partecipanti si sfidano a una serie di mini giochi alla caccia di oro in svariate sfide a tema.

è un gioco di società attualmente proposto per console con prezzi intorno ai 45 euro in cui i partecipanti si sfidano a una serie di mini giochi alla caccia di oro in svariate sfide a tema. Non può mancare il gioco di parole di società Boogle Party in cui i partecipanti gareggiano tra loro per trovare le parole più lunghe nel tempo stabilito all’interno di una griglia di lettere sparpagliate. Si potrà giocare in solitaria e fino a un massimo di otto persone.

in cui i partecipanti gareggiano tra loro per trovare le parole più lunghe nel tempo stabilito all’interno di una griglia di lettere sparpagliate. Si potrà giocare in solitaria e fino a un massimo di otto persone. Imprescindibile Pictionary Game Night di Mattel dove siamo chiamati a indovinare cosa gli amici stanno scarabocchiando o disegnando.

dove siamo chiamati a indovinare cosa gli amici stanno scarabocchiando o disegnando. Infine l’evergreen Tetris Time Warp in cui i giocatori viaggiano insieme nel tempo per sfidarsi in varie partite con le versioni storiche del gioco, da quella originale del 1984, passando per la celebre conversione per Nintendo Gameboy.

Debutto ed espansione

La buona notizia è che per divertirsi con questi giochi non si spenderà di più perché saranno inclusi nell’abbonamento, nella speranza che i prezzi non subiranno aumenti a breve. La società assicura che questo sarà solo l’inizio, suggerendo l’espansione del catalogo nel tempo. Inizialmente i giochi di società su Netflix saranno disponibili per un numero limitato di televisori e solo in alcuni paesi, ma il piano già prevede l’espansione a più modelli e nazioni.

