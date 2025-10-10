La funzione Agita per Riassumere di Firefox nelle migliori invenzioni del 2025 di TIME

La funzione “Shake to Summarize” di Firefox, quella che consente di ottenere sintesi immediate delle pagine web scuotendo l’iPhone, è presente nell’elenco delle migliori invenzioni del 2025 stilato dalla rivista statunitense TIME.

La funzione in questione, lo ricordiamo, consente di riassumere le pagine web in Firefox per iOS utilizzando l’intelligenza artificiale. Il browser in questione consente di ottenere in pochi attimi riassunti di articoli giornalistici, guide, recensioni e altro ancora quando si sceglie di riassumere quel tipo di contenuti sui dispositivi iOS.

I riassunti sono disponibili per le pagine web che supportano la Modalità lettura e che non superano una certa lunghezza.

È possibile riassumere le pagine in tre modi: dalla barra degli indirizzi, dal menu della pagina e agitando il dispositivo da un lato all’altro. La funzione è disponibili sugli iPhone recenti con iOS 26 a patto che sia attiva Apple Intelligence (Impostazioni > Apple Intelligence e Siri). la prima volta che si chiede di riassumere una pagina, verrà visualizzata la richiesta di consenso per i riassunti delle pagine.

Mozilla spiega che i riassunti sono basati sull’intelligenza artificiale generativa, una tecnologia predittiva la cui accuratezza non è sempre garantita e potrebbero in alcuni casi contenere errori. In ogni caso i riassunti si basano sulle informazioni presenti nella pagina. Non accedono ad altre fonti di informazione: se qualcosa nella pagina è inesatto, tale inesattezza potrebbe apparire anche nel riassunto.

In inglese ma in arrivo in altre lingue

I riassunti delle pagine sono disponibili attualmente solo negli Stati Uniti per gli utenti di Firefox per iOS di lingua inglese. Tuttavia, in futuro verrà aggiunto il supporto per altri dispositivi e lingue.

Anthony Enzor-DeMeo, general manager di Firefox, orgoglioso della menzione su TIME (qui l’elenco completo delle menzioni speciali), definisce la funzionalità “una dimostrazione dell’incredibile lavoro in termini di UX, design, prodotto e del team tecnico che ha concepito tale innovazione”.

Firefox per iPhone o iPad richiede iOS 15/iPadOS 15 o versioni successive, pesa 362,8 MB e si scarica gratis dall’App Store.