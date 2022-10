Secondo Mark Gurman nessun nuovo Mac è in arrivo quest’anno

Apple non annuncerà nessun nuovo Mac per la rimanente parte di quest’anno e tutte le novità previste nei mesi scorsi sono state rimandate al primo trimestre 2023, incluse le versioni aggiornate di MacBook Pro, Mac mini e Mac Pro.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, affermando che Apple avrebbe deciso di attendere il prossimo anno per annunciare nuovi Mac, inclusi i MacBook Pro che secondo precedenti voci dovevano arrivare a breve.

“Mi è stato detto che Apple punta a introdurre i modelli aggiornati – incluse le versioni M2 dei MacBook Pro 14″ e 16″ – nel primo trimestre del calendario 2023”, scrive il redattore di Bloomberg.

Durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2022, il CEO di Apple, Tim Cook, ha spiegato che la gamma di prodotti è definita in vista delle festività, facendo capire che non ci sarà il lancio di nessun nuovo prodotto per quest’anno con Apple che si prepara per la stagione natalizia.

Anche Luca Maestri, direttore finanziario di Apple, nell’ambito della presentazione degli ultimi risultati finanziari, è sembrato confermare questa scelta, spiegando che quest’anno sarà un periodo molto impegnativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, durante il quale Apple aveva presentato i nuovi MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max.

In precedenza Mark Gurman ha riferito che Apple starebbe testando un Mac Pro con una configurazione che include una variante con CPU 24 core (inclusi 16 performance core e 8 efficiency core), 76 graphics core e 192GB di memoria. La workstation in questione dovrebbe essere offerta in configurazioni con chip “M2 Ultra” e “M2 Extreme”, e performance che promettono di essere fino a quattro volte superiori rispetto a quanto possibile con il chip M2 Max, che dovremmo vedere sui futuri MacBook Pro, questi ultimi previsti con memorie ancora più veloci delle attuali.