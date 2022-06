Zaini Eastpak e Samsonite per computer e viaggi, sconto del 40%

Su Amazon arrivano due grandi occasioni per chi va in cerca di uno zaino per una giornata di lavoro, capace sia di ospitare oggetti personali che un computer o un tablet. Parliamo dell’Eastpak Provider scontato del 40% a 59,40 euro e del Samsonite GuardiT 2.0 ribassato del 39% a 45,99 euro. Stiamo parlando di due prodotti molto simili, anzi quasi identici per dimensioni, numero di tasche, capacità e scopo finale.

L’Easpak Provider ha due scomparti con una tasca frontale che permette di organizzare vari piccoli oggetti, all’interno ha una custodia imbottita per PC, spallacci imbottiti e sagomati a profilo stretto. La capacità interna è di 33 litri.

Un aspetto interessante sono le cinghie di compressione che consentono di ridurre l’ingombro in spessore quando si mettono all’interno oggetti voluminosi ma morbidi, è il caso di una felpa o di un maglione o quando non si vuole che il contenuto venga sbattuto avanti e indietro.

Tra gli altri dettagli materiale in nylon (100%) resistente, maniglia in gomma sagomata e base e pannello imbottiti per offrire il massimo della robustezza. Un aspetto da segnalare è la grande, terza, tasca esterna che funziona per ospite piccoli oggetti ma anche oggetti più voluminosi.

Un pochino più orientato al viaggio ma sempre utilizzabile per una giornata di lavoro è il Samsonite Guardit. Si tratta di uno zaino molto ben fatto che ha le stesse dimensioni dell’Eastpak Provider.

Internamente ha un volume leggermente inferiore per le scelta di organizzazione attuate: oltre ad ospitare un computer simile al MacBook Pro 16″ ha anche una tasca per tablet. Ha tasche esterne per documenti e due altre più piccolo per oggetti come un cellulare, penne ecc. ecc. Offre anche l’Easy Pass un sistema che permette di gestire i cavi dei caricabatterie che, attraversando i vari comparti della borsa, consentono la carica dei dispositivi elettronici senza estrarli. Infine ci sono anche due tasche elastiche per ombrello o borraccia.

I due zaini sono proposti entrambi da Amazon con uno sconto del 40%. Per questa ragione li potete comprare ad un prezzo davvero molto interessante: 59,40 euro (invece che 99,99 euro) per l’Eastpak Provider, oppure 45,99 euro (invece che 85 €)