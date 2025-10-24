Umidificatore per aromaterapia con effetto fuoco a soli 5,50 €

Il salotto di casa e la stanza del proprio ufficio possono trasformarsi facilmente in ambienti più accoglienti grazie a un umidificatore/diffusore per aromi come quello attualmente in promozione.

Compatto e leggero, questo strumento si alimenta tramite USB-C e combina appunto la funzione di umidificazione con la diffusione delicata di oli essenziali per stanze fino a 10 metri quadrati.

Il serbatoio può contenere al massimo 120 ml di acqua e consuma pochissimo, appena 5 Watt, perciò è sia comodo da installare in qualsiasi angolo della casa che efficiente dal punto di vista energetico.

A contraddistinguerlo dalla concorrenza è l’apertura lineare combinata con una luce LED che, mescolandosi alla nebbia prodotta dall’umidificatore, crea un particolarissimo effetto fiamma che produce un’atmosfera rilassante e visivamente suggestiva.

Lo usate sia a casa che in ufficio o in un negozio commerciale, magari anche una SPA, o ovunque si desidera creare un ambiente calmo e armonioso. L’effetto fiamma è particolarmente evidente impostando la luce sulla colorazione arancione, ma volendo si può scegliere tra 7 diversi colori per adattare l’effetto finale al contesto in cui lo si pone.

Si può infine impostare un timer per lo spegnimento automatico dopo 1, 3 o 5 ore, e si può regolare anche l’intensità dell’umidificazione.

