Segnali insospettabili da non sottovalutare: se li noti, il tuo elettrodomestico potrebbe prendere fuoco

Ci sono alcune avvisaglie che è bene conoscere per evitare pericoli del genere, oltre a perdere il dispositivo, si rischia un grande incendio

Una delle cause degli incendi domestici riguarda proprio i sovraccarichi degli impianti o comunque di un elettrodomestico. Per fortuna ci sono alcuni segnali che possono far capire se c’è qualcosa che non va e dunque gli elettrodomestici della casa rischiano di andare a fuoco.

Tutti sanno come con l’elettricità non è consentito commettere errori e bisogna prestare sempre molta attenzione al quadro generale, in questo caso l’impianto, per capire se è tutto ok o se c’è bisogno di un intervento, proprio per evitare roghi in casa.

Come capire se un elettrodomestico va a fuoco, cosa sapere

Per fortuna gli incendi di questo tipo non avvengono dal nulla, ovvero senza avvisaglie che possano far scattare l’allarme. Certo, è importante conoscere quali sono questi segnali così da poterli riconoscere in tempo ed evitare conseguenze peggiori, come appunto un incendio all’interno del proprio appartamento.

Ci sono diversi segnali che dovrebbero mettere in allarme, ad esempio il guasto dei contatti tra le varie componenti dell’impianto elettrico, che può causare scintille, incendio di materiale isolante combustibile e danni ai conduttori. Generalmente un guasto all’impianto elettrico, dovuto a un corto circuito, può provocare un incendio. Scintille si presentano quando c’è un danno ai contatti di pressione tra i vari componenti, va ricordato che i conduttori degli impianti sono fatti di un materiale combustibile, dunque se dovessero andare in fiamme, questo potrebbe causare anche un vasto incendio.

Oltre al corto circuito ci sono altre avvisaglie che potrebbero preannunciare un incendio, come la puzza di bruciato che si sente vicino a una presa, potrebbe esserci anche del fumo e in questo caso vuol dire che la presa in questione ha un surriscaldamento, per cui conviene chiedere immediatamente l’intervento di un elettricista.

Quando un incendio ha un’origine elettrica vuol dire che ci sono state alcune anomalie, come sovraccarico, guasto ai terminali di collegamento, ai conduttori o dell’isolamento. Se ci si accorge di essere in presenza di una di questa eventualità, bisogna subito richiedere l’intervento di un esperto e nell’attesa spegnere l’impianto o comunque l’alimentazione per scongiurare un effetto a catena. E’ fondamentale prestare la massima attenzione a questi segnali, perché indicano – appunto – che si è dinanzi a un malfunzionamento e questo potrebbe provocare un incendio, con tutte le conseguenze che questo comporta.