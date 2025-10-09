LG StanbyME 2, in Italia lo schermo portatile che ti segue ovunque

LG annuncia l’arrivo in Italia di StanbyME 2, la seconda generazione del display touch da 27 pollici pensato per chi cerca versatilità e portabilità senza rinunciare al design ricercato. Questo schermo si distingue per la possibilità di staccarlo dalla base con ruote e usarlo come se fosse un tablet gigante, ovunque in casa o in mobilità. Perché no, anche appeso al muro o appoggiato su diverse superfici grazie alla cover folio e alla tracolla incluse.

Progettato per diverse esigenze, StanbyME 2 è pensato per essere utilizzato sia come schermo di intrattenimento, per seguire tutorial o guardare video in streaming, sia come secondo display da collegare al computer tramite USB-C. È inoltre possibile utilizzarlo sia in orizzontale che in verticale, con tanto di comandi vocali per sfruttarlo senza bisogno di telecomando.

La batteria integrata garantisce fino a 4 ore di autonomia nella riproduzione video, consentendo un utilizzo anche all’aperto, e si ricarica rapidamente sia tramite la base che con cavo USB-C, potendo sfruttare anche power bank o caricabatterie esterni.

Come gli altri televisori di LG, è dotato della piattaforma webOS: StanbyME 2 offre supporto ad app e contenuti, oltre a modalità come Mood Maker per personalizzare gli sfondi, e l’app di disegno Let’s Draw. Supporta Apple AirPlay, Google Cast e si integra con LG ThinQ e Google Home.

Per quanto riguarda la qualità audio e video, rispetto al modello di prima generazione, il display offre risoluzione QHD da 2.560 x 1.440 pixel, mentre il funzionamento è gestito dal processore proprietario di LG α8 che ottimizza l’immagine in base alla luce ambientale. L’audio surround virtuale 9.1.2 con Dolby Atmos e Dolby Vision completa il quadro delle caratteristiche tecniche, offrendo suoni bilanciati quale che sia la posizione dello schermo.

Disponibile da oggi a 1.299 euro da questa pagina di Amazon con una promozione che include cover, tracolla e un anno di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution.

