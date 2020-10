Sei nuovi modelli EQ: Mercedes-Benz conferma l’espansione della gamma di auto elettriche

La nuova generazione di veicoli elettrici di Mercedes nel segmento premium si basa su un’architettura personalizzata, scalabile in ogni aspetto e può essere utilizzata in tutte le gamme di modelli. Larghezza e passo, così come tutti gli altri elementi del sistema, in particolare le batterie, sono variabili grazie a un design modulare.

Il concetto di veicolo è ottimizzato secondo il produttore per soddisfare ogni esigenza di una famiglia di modelli a batteria-elettrica orientata al futuro. Questa architettura consente di costruire un’intera famiglia di auto elettriche firmate Mercedes-Benz: dalle berline ai SUV di grandi dimensioni.

Il modello EQS offrirà i vantaggi di un’architettura completamente elettrica per quanto riguarda spazio e design, e con un’autonomia fino a 700 km (secondo WLTP),

I veicoli elettrici utilizzano anche tecnologie quali il sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) o i sistemi di assistenza alla guida avanzati.

La concept car Mercedes-Benz Vision EQS ha fornito un’indicazione sul design progressivo della EQS nel settembre 2019. I prototipi mimetizzati in fase di test sono anche che un’anticipazione di caratteristiche di design chiave indicate come rivoluzionarie” per il segmento premium come il design dell’abitacolo “one-bow” in stile coupé. Ulteriori dettagli del design progressivo dei modelli EQS SUV, EQE e EQE SUV, cruciali per il successo dell’offensiva elettrica rimangono per il momento un segreto.

Mercedes-Benz presenterà l’architettura completamente elettrica nel 2021. Allo stesso tempo, l’azienda continuerà a elettrificare le piattaforme di maggior successo. Oltre al SUV di medie dimensioni EQC (EQC 400 4MATIC, consumo energetico combinato: 21,3-20,2 kWh/100 km; emissioni ponderate di CO2: 0 g/km) e il monovolume EQV completamente elettrico (EQV 300, consumo energetico combinato: 26,4-26,3 kWh/100 km; emissioni combinate di CO2: 0 g/km), l’azienda è al lavoro su due SUV completamente elettrici, l’EQA e l’EQB. La produzione dell’EQA inizierà entro la fine di quest’anno.

L’EQS è attualmente in fase di test sulla via della maturità produttiva, anche presso il Test and Technology Centre di Immendingen. I vari step di convalida prevedono: test invernali difficili in Scandinavia, prove di telaio e trasmissione su diversi terreni di prova, strade pubbliche e sulla pista ad alta velocità di Nardo, nonché test integrati del veicolo complessivo alle temperature dell’Europa meridionale e del Sud Africa. Test drive sono attualmente in corso anche in Cina e negli Stati Uniti. Nel caso dell’EQS, l’azienda riferisce di prestare particolare attenzione al propulsore elettrico e alla batteria, naturalmente, testati e approvati in conformità con i più severi standard.

L’EQS è prodotta insieme alla Classe S in “Factory 56” a Sindelfingen, una delle fabbriche di automobili più moderne al mondo. Nell’ambito dell’iniziativa “Ambition 2039”, Mercedes-Benz sta lavorando per offrire un parco auto nuovo CO2 neutral in meno di 20 anni da oggi, con l’obiettivo che i veicoli ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici rappresentino più della metà delle sue vendite già entro il 2030.

