Apple rilascia l’app App Store Connect 1.5 con integrazione TestFlight

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato la nuova versione dell’ app App Store Connect 1.5 per sviluppatori. Con l’aggiornamento la prima novità subito visibile è l’introduzione di una nuova icona: il simbolo della A stilizzata rimane lo stesso, inclusi i colori bianco dello sfondo e blu per il simbolo, ma ora grafica e colorazione risultano molto più curati e complessi, con ombreggiature ed effetti che lo fanno sembrare in rilievo.

Ma le novità più importanti di App Store Connect riguardano le funzioni offerte. Grazie a questa app gli sviluppatori possono gestire tutti i loro software distribuiti sulle piattaforme e negozi digitali Apple per iOS, macOS, watchOS e anche per tvOS, inviando nuove versioni delle app, caricare e pubblicare nuove schermate, modificare testo e descrizione nelle vetrine dei negozi Apple, oltre che leggere le recensioni, rispondere agli utenti, monitorare prestazioni e vendite.

Con l’update arriva l’integrazione con TestFlight per distribuire versioni beta test al team interno di sviluppo, fino a massimo di 100 persone. Si tratta di una funzione che in precedenza era possibile gestire esclusivamente dall’interfaccia web, agevolando così il lavoro che può essere ora svolto direttamente all’interno dell’app.

A questo si aggiunge la possibilità di inserire testo e dettagli delle varie beta, monitorare attività e stato, terminare le varie fasi di beta, rispondere alle domande sulla conformità per l’esportazione infine anche rimuovere i tester interni.



L'app App Store Connect 1.5 è gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad.

