Sei Proprio il Mio Typo, il libro rivelazione su font e grafica in offerta Kindle

La pubblicazione in USA è stata una piccola rivoluzione: Sei Proprio il Mio Typo, il colto saggio firmato da Simon Garfield è già considerato un punto di riferimento per capire la storia di un aspetto molto particolare della tipografia.

Pressoché sconosciute fino a vent’anni fa, grazie all’avvento della tecnologia informatica oggi i font sono a tutti gli effetti protagonisti del nostro quotidiano. Ma quali sono state le tappe che hanno spinto i font a uscire dalla ristretta cerchia di addetti ai lavori e di qualche sparuto appassionato?

La risposta è in questo saggio di Simon Garfield, che rappresenta un autentico compendio della secolare storia della tipografia, da Gutenberg ai giorni nostri, che conta oltre centomila tra font e caratteri tipografici, ognuno con le sue peculiarità e le sue alterne fortune.

Condito di aneddoti sul design delle parole intorno a noi, Sei Proprio il Mio Typo si impone come testo di riferimento per quanti desiderano conoscere l’affascinante mondo dei font che, come sottolinea l’autore, non sono il semplice disegno di lettere dell’alfabeto, ma costituiscono un vero e proprio veicolo di emozioni.

E, come vedremo, è proprio in virtù di questa loro innata capacità comunicativa che, in molti casi, sono finite per diventare icone universalmente riconoscibili, scolpite per sempre, nel bene e nel male, nell’immaginario collettivo di ogni epoca e latitudine.

Il prezzo del libro in edizione cartacea con copertina flessibile è di 11,40 euro, mentre l’edizione Kindle di listino a 12€: grazie all’offerta Lampo di Amazon si può acquistare con il 75% di sconto a solamente 2,99 euro, un risparmio di 9€. Solo entro la mezzanotte del 31 maggio.

Nella sezione I Migliori libri di macity abbiamo già parlato di questo testo nell’articolo dedicato a tipografia e font.