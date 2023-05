Apple va pazza per i pieghevoli, brevetti per iPhone iPad e Mac

Due nuovi brevetti appena depositati da Apple tornano a far sognare in fan dei dispositivi pieghevoli perché se non altro dimostrano che l’azienda sta seriamente lavorando su iPhone, iPad e perfino Mac dai display futuristici.

Le tecnologie in fase di studio sono ampie e variegate perché passano da iPhone versione cellulare a conchiglia, passando a iPad che si chiude come un libro, fino ad arrivare a schermi per computer che si arrotolano quasi come fossero rotoli di pergamena degli antichi Egizi.

Qualche settimana fa Business Standard l’ha detto chiaramente: Apple è ormai l’unico grande marchio di smartphone a non avere neppure un dispositivo pieghevole.

Cosa dicono i numeri

E che questa sia una direzione ormai obbligatoria per tutti lo ha ribadito anche il report pubblicato da TrendForce pochi giorni fa, in cui i dati puntano a una crescita su base annua superiore al 50% per le spedizioni dei dispositivi pieghevoli.

Si pensa che entro l’anno saranno spedite almeno 19,8 milioni di unità, il che rappresenterebbe una quota di mercato (quello degli smartphone) pari all’1,7%, ma questo dato potrebbe superare il 5% entro il 2027 grazie ai continui miglioramenti che si registreranno soprattutto per quanto riguarda i costi e il design.

Queste statistiche ancora non minacciano Apple, tuttavia non vanno sottovalutate perché i pieghevoli rientrano nella fascia premium dove l’azienda di Cupertino domina. Anche perché i pieghevoli piacciono parecchio: secondo un recente sondaggio, il 39% degli intervistati diceva che ne avrebbe voluto uno di Apple.

E il fatto che l’azienda stia lavorando a tante idee insieme potrebbe essere determinato anche dal fatto che lo stesso sondaggio faceva notare come il 45% di quegli utenti avrebbe voluto un iPhone che si ripiega a metà mentre il 35% preferiva uno schermo più grande, quindi potenzialmente un iPad richiudibile come un libro.

I brevetti dei pieghevoli Apple

Di brevetti Apple ce ne sono a bizzeffe per entrambe le opzioni, compreso quello di un notebook-tablet ibrido, e nei giorni scorsi se ne sono aggiunti altri due.

Uno ricalca quello di febbraio 2021, in cui compare un disegno volutamente fuorviante per proteggere il design reale: praticamente mostrano una specie di Star Tac degli anni ’90, ma in realtà si parla di schermo touch e sensori avanzati).

L’altro invece mostra uno schermo che si arrotola come una pergamena e che per certi versi ricorda il prototipo del tablet allungabile di Samsung mostrato a un evento Intel di ottobre (il video qui sotto).

Negli ultimi anni Apple ha aggiunto decine di brevetti (li trovate qui) che descrivono altrettante possibili tecnologie per schermi e dispositivi pieghevoli, e alcuni di questi sono stati aggiornati e aggiustati decine di volte, il che ci dice chiaramente una cosa: anche Apple punta in questa direzione.

Tutti gli articoli che parlano di brevetti Apple sono disponibili in questa sezione di macitynet.