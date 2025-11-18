Sembra la voce di tua madre, ma è un vocale “deepfake”: ecco cosa devi fare per non cadere nella trappola

Una nuova truffa sta dilagando e bisogna prestare molta attenzione, cosa c’è da sapere e come ci si può difendere

Continuano ad aumentare i generi di truffe online, sistemi che sono diventati sempre più sofisticati e con una serie di tecniche fittizie riescono a raggirare le vittime. L’ultimo “incubo” degli utenti sono i vocali “deepfake”, in cui i malviventi fingono di essere una persona cara, come la propria madre per spingere ad accettare la richiesta che fanno.

È una tecnica molto insidiosa, che riesce a ingannare anche le persone più attente a causa della voce che sembra essere proprio quella di un genitore o comunque di una persona che si conosce bene. Cosa fare per proteggersi?

Truffa dei vocali deepfake, cosa sapere e come proteggersi

La prima domanda che si potrebbe porre dinanzi a questo genere di truffa è come fanno i malviventi a ricreare la voce identica alla propria madre o a un proprio caro. Ormai i truffatori sono sempre più specializzati nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per i loro fini e in questo caso, grazie a dei tools che sfruttano l’IA, riescono a replicare lo stesso tono, con cadenza e timbro praticamente identici.

Il più delle volte l’oggetto di questi audio è una richiesta di denaro, con l’uso di una voce familiare alla vittima, puntano a far credere che la richiesta sia urgente e per questo le persone sono spinte ad accettare. Nel messaggio si ascolta una persona cara dire di essere in difficoltà, creando così un certo allarmismo, che potrebbe spingere ad agire in fretta senza riflettere.

Sono numerose le segnalazioni di truffe con vocali “deepfake” e proprio per queste le autorità invitano alla massima attenzione, spiegando che non bisogna mai mandare soldi, codici identificativi e pin delle app bancarie e ancor meno condividere i propri dati registrati. Che siano chiamate o vocali, in cui è riprodotta la voce di una persona, è davvero fondamentale fare attenzione e non cedere alla paura.

La miglior cosa da fare quando arrivano messaggi di questo tipo e telefonare subito la persona che si crede abbia mandato l’audio, senza perdere tempo, se si trattava di un vocale “deepfake”, basterà una chiamata per scoprirlo, evitando di cedere al raggiro. In questo modo si verificherà subito che non era quella persona a inviare il vocale con la richiesta di soldi e si comprenderà di essere stati adescati da malviventi, dunque si dovrà procedere a bloccare il numero da cui si è ricevuto il messaggio e denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.