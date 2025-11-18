Con iOS 26.2 sarà possibile scambiare file con codice monouso

La nuova iOS 26.2 beta 3 è arrivata ieri e il mondo di Internet sta andando alla caccia delle sue novità che dovrebbero essere, come noto, piuttosto modeste (traduzione dal vivo in Europa a parte). Ma una di questa emerse ieri è abbastanza interessante: si tratta della possibilità di creare un codice monouso che permette ai dispositivi di vedersi in AirDrop per un periodo limitato di tempo.

Come funziona il nuovo AirDrop con codice monouso

L’opzione è presente nel pannello di Airdrop.

In fondo sotto il tasto “Gestisci contatti Aidrop Noti” c’è una scritta che dice: le persone con cui hai condiviso un codice monouso potranno rilevarti automaticamente per 30 giorni.

Il funzionamento, da quello che emerge, sarebbe molto lineare. Si genera un codice dal pannello di AirDrop, lo si passa a un’altra persona e i due dispositivi si autorizzano a riconoscersi quando si trovano vicini. Da lì parte una finestra di trenta giorni durante la quale l’altro dispositivo può rilevare automaticamente il vostro, senza toccare la rubrica e senza complicazioni. È come dire: “ok, per le prossime settimane puoi mandarmi quello che serve, poi il sistema chiude tutto da solo”.

È una soluzione utile in contesti di lavoro, in progetti condivisi o anche semplicemente quando ci si trova a scambiare file con la stessa persona per un periodo limitato. Apple sembra voler offrire un equilibrio più comodo tra privacy e praticità: AirDrop non è più solo aperto o chiuso, ma diventa qualcosa che si può modellare sulle abitudini quotidiane.

Il codice aiuta anche a ridurre il margine per gli abusi. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di invii indesiderati negli spazi pubblici, e una modalità basata su autorizzazioni a tempo rende la funzione più controllata senza toglierle immediatezza.

In questo momento non c’è modo di generare il codice. Non è quindi certo che possa arrivare con iOS 26.2. La conferma si avrà nelle prossime settimane quando il sistema operativo arriverà in versione definiva.