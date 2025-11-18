Siri perde il suo regno in Giappone, con l’Europa sullo sfondo

Un altro dei pezzi fondamentali del sistema di Apple sta per cadere: Siri. Il venerabile (ma anche contestato) assistente virtuale di iPhone, iPad e Mac, potrà essere messo da parte e sostituito da altri concorrenti, inizialmente in Giappone poi (probabilmente) anche in Europa.

SystemVoiceAssistant e la nuova Side Button App

È apple stessa che fa sapere che nel paese asiatico, uno dei mercati storicamente più importanti per la Mela, il bottone “Azione” potrà essere programmato per attivare un differente assistente virtuale.

Apple scrive nella documentazione per gli sviluppatori

E in Giappone le persone possono assegnare al tasto laterale dell’iPhone l’avvio immediato di un’app conversazionale basata sulla voce. Chi utilizza questa funzione si aspetta che il servizio sia subito disponibile, quindi assicuratevi di renderlo immediatamente operativo avviando una sessione audio, ad esempio con AVFoundation.

La funzione era stata ipotizzata già da alcuni osservatoti interpretando il codice della beta 3 di iOS 26. Qui era stata individuata un nuova app di sistema interna chiamata SystemVoiceAssistant. Questa componente era collegata, appunto, alla possibilità di scegliere quale assistente risponde alla pressione del tasto laterale.

Le stringhe descrivono una “Side Button App” e includ indicazioni come “Assign a voice-enabled app to the Side Button”, oltre a messaggi che gestiscono download, idoneità e disponibilità dell’app scelta.

Tra le frasi presenti nel codice compaiono anche avvisi come “‘%@’ will be available when it finishes downloading” e “‘%@’ is not available for use with the Side Button in your region”.

Si tratta di una gestione tipica di un componente di sistema che deve verificare se l’app vocale selezionata è compatibile, installata e utilizzabile nella regione dell’utente.

Tutto tradotto in pratica, questo significa che il gesto di pressione prolungata sul tasto laterale come spiega formalmente Apple potrebbe essere assegnato ad app come Gemini, Alexa o ad altre soluzioni basate su intelligenza artificiale, purché abbiano capacità vocali e rispettino i requisiti impostati da Apple.

Prima il Giappone, poi l’Europa?

Inizialmente questa opzione sarà aperta solo al Giappone e non all’Europa come invece di era ipotizzato inizialmente. Al momento non è chiaro perchè Apple abbia scelto di offrire questa opportunità agli sviluppatori solo in quel paese: il tasto opererà solo in Giappone e solo per chi ha un account Giapponese, una limitazione geografica simile a quella di Traduzione dal Vivo.

Quel che è certo Il Digital Markets Act obbliga i grandi operatori digitali a garantire interoperabilità, concorrenza e libertà di scelta su più fronti: dall’accesso alle funzioni hardware e software alla possibilità di cambiare app predefinite, fino alla gestione dei servizi integrati. In questo insieme rientrano anche gli assistenti vocali, che devono poter essere sostituiti da soluzioni di terze parti.

Apple ha già applicato una logica simile per i servizi di pagamento alternativi a Wallet in UE, che possono sfruttare il doppio clic sul tasto laterale.

Ma iOS offre anche la possibilità di utilizzare negozi di App di terze parti oppure browser di terze parti L’estensione di questo modello agli assistenti vocali potrebbe diventare quindi obbligatorio.

Tempistiche, ambito geografico e il pericolo per Siri

Il passaggio è sicuramente molto delicato e capace di aggiungere problemi ad altri problemi. Siri sta vivendo una fase complicata: l’evoluzione dell’AI richiede modelli più agili, sistemi più reattivi e una capacità di dialogo che finora l’assistente di Apple ha faticato a raggiungere.

L’apertura eventuale imposta dal DMA arriverà proprio mentre Siri sta cercando di riallinearsi e questo dovrà avvenire, almeno in Europa, difendendosi da un concorrente pericoloso come Gemini che potrebbe conquistare rapidamente uno spazio molto accessibile dell’iPhone, quello legato al tasto laterale.

Per Apple sarebbe un colpo d’immagine notevole, perché significherebbe lasciare che l’interazione vocale primaria venga gestita da una tecnologia esterna che oggi è anche più avanzata di quella proprietaria.