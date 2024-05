Senneheiser HD 620s, nuove cuffie per audiofili

Sennheiser rinnova la sua linea di cuffie chiuse destinato al pubblico degli audiofili. Nei giorni scorsi l’azienda tedesca ha annunciato infatti le HD 620S, accessori specifici per casa e salotto che offrono generosi trasduttori in una forma comoda e particolarmente adeguata a lunghe sessioni di ascolto.

Dal punto di vista tecnico, parliamo di cuffie con un trasduttore da 42 mm su un diaframma da 38 mm gestiti da una bobina vocale in alluminio ultraleggero da 150 ohm, capaci di offrire «un’eccezionale – dice Sennheiser – risposta agli impulsi e un suono uniforme per cui l’intera serie 600 è rinomata»

Altri aspetti costruttivi di rilievo ai fini della qualità del suono, sono un deflettore e un’ammortizzazione sviluppati con cura per preservare il dettaglio del suono arioso del driver senza impedirne la tonalità naturale. Con un baffo aperto e trasduttori angolati, le nuove Sennheiser HD 620S replicano l’imaging spaziale degli altoparlanti mantenendo le sessioni di ascolto completamente isolate.

Grazie ai componenti in acciaio rinforzato e alle morbide imbottiture in similpelle, le HD 620S garantiscono una durata a lungo termine, riducendo le risonanze indesiderate e offrendo comfort durante tutto il giorno. Inoltre, i trasduttori angolati da 42 mm migliorano ulteriormente l’ampiezza del palcoscenico sonoro, unico per le cuffie chiuse.

Le cuffie hanno un prezzo di listino di 349€ e attualmente sono in preordine.