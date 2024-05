ChatGPT voce e telefono, le novità OpenAI previste per stasera

Martedì 14 maggio inizia la conferenza Goole I/O dove sono attese novità Android e Intelligenza Artificiale, ma la festa di Big G sarà un po’ rovinata da un annuncio di OpenAI in programma per le ore 19 (in Italia) di lunedì 13 maggio: non arriverà ChatGPT-5 e nemmeno il tanto chiacchierato motore di ricerca con AI ma sono previste invece novità importanti in campo AI multimodale, per il riconoscimento di oggetti e immagini, in grado di comunicare con l’utente tramite voce, dialogo e anche via telefono.

Per settimane è circolata l’anticipazione di un motore di ricerca con AI integrata per competere con Goole, ma il CEO di OpenAI Sam Altman lo ha escluso, così come esclude anche ChatGPT-5, che dovrebbe comunque arrivare entro la fine di quest’anno. Nello stesso post su X Altman dichiara che OpenAI ha lavorato duramente sulle novità in arrivo stasera e che in funzione sembrano una magia.

Da questo punto in poi partono le indiscrezioni che arrivano dagli avvistamenti nel codice e in rete, oltre che sui social: stasera da OpenAI è atteso un assistente AI multimodale ancora più potente e veloce per analizzare e riconoscere oggetti e immagini, oltre che vocale. Il miglioramento delle prestazioni permetterà all’AI di dialogare vocalmente con l’utente.

Le funzionalità telefoniche sono un’altra funzione avvistata da uno sviluppatore, così come la segnalazione di server OpenAI dedicati alle comunicazioni audio e video in tempo reale. Le prestazioni vengono indicate come superiori e più precise rispetto all’attuale modello top ChatGPT-4 Turbo.

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me. monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1 — Sam Altman (@sama) May 10, 2024

Con l’arrivo delle funzioni vocali nel chatbot AI più famoso, oltre a dialogare con gli utenti, sono previste funzioni e servizi pensati per le aziende, per esempio per call center e operatori dei servizi clienti. Sempre nel codice lo sviluppatore Ananay via X ha individuato integrazioni di ChatGPT per Google Drive, per cercare e lavorare su documenti, per Google Calendar e altro ancora.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.