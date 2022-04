Sennheiser IE 600, gli auricolari super resistenti per audiofili

Attraverso un processo di stampa 3D brevettato, gli alloggiamenti degli auricolari Sennheiser IE 600 sono realizzati in zirconio amorfo ZR01, un metallo con una struttura atomica simile al vetro che gli conferisce il triplo della durezza e della resistenza alla piegatura dell’acciaio ad alte prestazioni. Questo materiale viene impiegato nell’industria aerospaziale, come per esempio nella testa di perforazione del Mars Rover della NASA, dove è richiesta la massima resistenza in condizioni estreme.

Attraverso numerosi ed elaborati processi di trattamento, si ottiene una finitura superficiale molto resistente alla corrosione e ai graffi: questo assicura che Sennheiser IE 600 possano essere utilizzati per molti anni senza che il loro aspetto venga alterato. Come gli altri auricolari per audiofili del marchio, i nuovi Sennheiser IE 600 sono progettati in Germania e realizzati presso gli impianti di produzione di trasduttori di Sonova Consumer Hearing in Irlanda secondo gli standard più elevati.

«Il team dedicato allo sviluppo dei prodotti audiofili, è in costante ascolto dei feedback dei nostri appassionati clienti» dichiara Jermo Köhnke, Product Manager di Sennheiser Audiophil. «La serie IE 600 offre un ascolto incredibilmente naturale in combinazione con la tecnologia di trasduttori in miniatura leader nel settore» e ancora «La serie IE 600 sarà un riferimento per i più esigenti appassionati dell’ascolto in movimento».

Le prestazioni audio superiori sono assicurate dal volume acustico posteriore e dalle camere di risonanza modellate con precisione. L’ugello ospita due camere di risonanza che permettono la riproduzione del suono in alta fedeltà. Precisamente modellate a tolleranze strette, queste camere rendono anche le texture della musica più precise eliminando le risonanze di mascheramento che – con cuffie meno sofisticate – possono oscurare le frequenze più alte.

Il trasduttore TrueResponse di Sennheiser, un singolo driver da 7 mm, assicura una qualità di riproduzione superiore, praticamente senza distorsioni: la sintonizzazione di fabbrica punta a un suono naturale, intimo ed emotivo, oltre che a una risposta veloce, potente e accurata delle tonalità più basse.

I nuovi auricolari cablati IE 600 di Sennheiser offrono un design compatto ed ergonomico. I connettori MMCX placcati in oro sono incassati nel suo alloggiamento per una maggiore stabilità e controllo. Supportano cavi di diametro 4,8 mm e più piccoli, permettendo agli ascoltatori di collegarsi a un’ampia gamma di sorgenti audio e ai componenti hi-fi con uscite bilanciate.

Per consentire la scelta tra cavi sbilanciati e bilanciati rinforzati in para-aramide, i nuovi IE600 includono sia le misure da 3,5 mm sia quelle da 4,4 mm. Due diversi stili di punte di auricolari – silicone e memory foam fornite in tre dimensioni – stabiliranno una tenuta confortevole in qualsiasi orecchio, mentre i ganci auricolari flessibili e regolabili migliorano ulteriormente il comfort duraturo per sessioni di ascolto prolungate.

Gli auricolari Sennheiser IE 600 saranno disponibili nel corso della prossima tarda primavera/estate al costo di 699 euro. Diversi prodotti Sennheiser sono disponibili anche nel negozio ufficiale su Amazon da questa pagina: è probabile che lo saranno anche i nuovi IE 600 non appena saranno commercializzati.

Secondo anticipazioni circolate a marzo, Sennheiser prepara una soundbar Ambeo con prezzo più abbordabile e nuovi auricolari completamente wireless.