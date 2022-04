Per Apple nuove accuse in Europa per la causa Spotify

Apple dovrà affrontare ulteriori accuse nella vicenda antitrust avviata nell’Unione Europea e innescata da Spotify. Le nuove accuse, come riferisce Reuters, fanno parte di una indagine in corso da parte della Commissione europea su Apple relativa alla presunta condotta anticoncorrenziale nel mercato dello streaming musicale, sollevata da Spotify.

Nel 2019 Spotify ha presentato una denuncia alla Commissione europea, sostenendo che Apple applica regole dell’App Store in grado di “limitare intenzionalmente la scelta e soffocare l’innovazione a scapito dell’esperienza dell’utente”, con ciò accusando Apple di “agire sia come giocatore che come arbitro per svantaggiare deliberatamente altri sviluppatori di app”.

In particolare, Spotify ha evidenziato che la commissione del 30% di Apple sugli acquisti dell’App Store, compresi gli abbonamenti in-app, costringe il servizio di streaming musicale ad addebitare agli abbonati esistenti 12,99 dollari al mese per il suo piano Premium sull’App Store, solo per raccogliere i 9,99 dollari al mese che di solito addebita, quando si acquista l’abbonamento al di fuori dello store Apple.

Questo, non solo danneggia l’utente che si trova a pagare un prezzo maggiore, ma svantaggia anche Spotify, a vantaggio di Apple, che è in grado di vendere il suo servizio musicale a 9,99 dollari al mese. Nelle accuse si riferisce anche che Apple stesse “bloccando Spotify e altri concorrenti dai servizi Apple come Siri, HomePod e Apple Watch”, rendendo così Apple Music un’opzione più attraente per gli abbonati.

Nell’aprile 2021 l’indagine ha rilevato che Apple violava il diritto della concorrenza dell’UE. Apple ha negato le accuse di comportamento anticoncorrenziale e ha dichiarato al momento della denuncia di Spotify che il suo rivale stava usando “le sue motivazioni finanziarie in una retorica fuorviante”.

Fonti che hanno familiarità con la questione, parlando con Reuters, hanno riferito che la Commissione europea intende ora presentare ulteriori accuse antitrust in una comunicazione supplementare di addebiti, strumento che viene normalmente utilizzato quando viene modificato in parte il caso o si ottengono nuove prove in merito. Secondo quanto riferito, le nuove accuse saranno maggiormente chiare nelle prossime settimane.

