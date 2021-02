Sennheiser valuta la vendita della divisione consumer

Sennheiser, storico produttore di accessori audio, ha annunciato in queste ore che sta cercando un nuovo partner per vendere la sua attività audio nel settore consumer, che consiste in cuffie e soundbar. Il piano del costruttore tedesco è quello di concentrare l’attenzione interamente sull’audio professionale, compresa la sua divisione di microfoni Neumann, oltre a quello che Sennheiser indica come dispositivi e soluzioni per le comunicazioni aziendali.

In un comunicato stampa, Sennheiser afferma di voler aumentare la visibilità nei mercati competitivi delle cuffie e delle soundbar, e ritiene che i suoi prodotti possano essere popolari in mezzo a “forte pressione competitiva”. Ma ha bisogno di un investitore per farlo. Dice anche che presto inizieranno i colloqui con potenziali partner.

Per essere in grado di sfruttare al meglio il potenziale in ciascuno di questi mercati, stiamo concentrando le nostre risorse sulle tre aree di business nella divisione Professional e stiamo cercando un partner forte per investire nel nostro business Consumer

Queste le dichiarazioni di Daniel Sennheiser, co-CEO di Sennheiser. La pubblicazione tedesca Handelsblatt ha recentemente pubblicato una intervista con Daniel e co-CEO Andreas Sennheiser, in cui i due fratelli indicano una serie di potenziali ragioni per cui Sennheiser sta ora esplorando la possibilità di vendita dell’attività del settore consumer. Per prima cosa, la società è arrivata in ritardo a salire a bordo del treno delle cuffie true wireless, che sono diventate un segmento hardware audio molto popolare.

Sebbene Sennheiser abbia apparentemente registrato vendite record nel 2019 (393 milioni di euro, che rappresentano il 52% delle vendite del 2019), è risultato leggermente negativo al netto di tasse e interessi.

Più recentemente, le vendite di cuffie non sono state così buone come previsto. Daniel Sennheiser ha dichiarato durante l’estate che «La pressione competitiva è aumentata in modo significativo» e i margini di profitto all’epoca erano «sotto pressione». La società è stata anche costretta a tagliare 650 posti di lavoro in tutto il mondo, lasciando l’azienda con circa 2.800 dipendenti.

Dal comunicato stampa di Sennheiser si apprende che la società è interessata a partner per finanziare la sua attività audio consumer, ma non sembra sia contraria a venderla completamente. I fratelli Sennheiser hanno detto a Handelsblatt che «Tutte le opzioni sono aperte» e che «È importante che tutte le aree di business emergano più forti dal riallineamento».

