Apple Car, per Hyundai scatta una indagine per aggiotaggio

Le autorità sudcoreane annunciano una indagine per cercare di capire se Hyundai abbia sfruttato informazioni riservate per speculare sul valore delle azioni dell’azienda rivelando e poi negando trattative in corso con Apple per la produzione di Apple Car.

Lo riferisce Appleinsider spiegando che, l’azienda sudcoreana aveva prima ammesso e poi goffamente smentito trattative in corso per Apple Car; le soli voci di accordi con la multinazionale di Cupertino avevano fatto schizzare il titolo Hyundai del 21% e la borsa valori coreana vuole vederci chiaro, per capire se il produttore ha ottenuto profitti da voci incontrollate messe sul mercato ad arte.

Stando a quanto riporta Reuters, il presidente della Financial Services Commission (FSC) coreana, Eun Sung-soo, ha informato una commissione parlamentare di indagini specifiche che partiranno dalla prossima settimana. «Le revisioni devono esaminare se vi sia o meno qualche sospetto (per comportamenti illeciti)», ha riferito un portavoce riportato dall’agenzia di stampa britannica. «La durata di tali valutazioni varia caso per caso e la borsa comunicherà i risultati delle indagini alla FSC».

Reuters ha calcolato che una dozzina di dirigenti Hyundai avrebbero negoziato circa 3.400 azioni per un valore di circa 753.000 dollari. Sono circolate voci secondo le quali uno dei motivi per il quale Apple e Hyundai non si sono accordate è stato per l’appunto il circolare di indiscrezioni che a Cupertino non hanno gradito, un comportamento che si è dimostrato disastroso per Hyundai.

Nei giorni passati un analista ha riferito di Apple alla ricerca di partner, una sorta di “gioco delle coppie“, con trattative con vari importanti produttori, molti dei quali sarebbero più che lieti di legare il loro nome ad Apple. Tra i vari nomi che sono circolati, anche quello di Nissan che ad ogni modo ha subito smentito.

Qui un elenco dei possibili nomi che potrebbero produrre l’Apple Car per conto della Mela. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.