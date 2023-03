Senxian Youjia, il bollitore elettrico diventa portatile

Gli amanti del tè e di altre bevande calde possono finalmente esaudire i loro sogni acquistando Senxian Youjia, un bollitore elettrico portatile attualmente in sconto del 73% che permette di prepararsi e gustarsi le proprie bevande preferite in qualsiasi momento e senza bisogno di nient’altro.

Si tratta infatti di un eccellente tre-in-uno perché oltre a fungere per l’appunto da bollitore elettrico è anche un thermos che mantiene l’acqua calda per tantissimo tempo; e poi il tappo diventa all’occorrenza una pratica tazza per poter versare acqua e bevande da bere in mobilità.

La capacità è di 400 millilitri, quindi sufficiente per poter realizzare due buone tazze di tè, tisane o altre bevande. Utilizzarlo è semplicissimo: basta collegare la spina, inserire l’acqua al suo interno, chiudere il tappo, schiacciare il pulsante e in 4-5 minuti l’acqua arriverà ad ebollizione.

Nonostante queste sue notevoli capacità consuma soltanto 300 Watt (generalmente i bollitori elettrici possono superare anche i 2000 Watt) ed esteticamente è anche piuttosto elegante. Il suo interno è realizzato in acciaio inox 304 e come dicevamo tra questo e la scocca esterna c’è del materiale isolante che permette di mantenere calda l’acqua.

E poi come dicevamo è altamente portatile: è lungo appena 21 centimetri e ha un diametro di 7,5 centimetri, per un peso complessivo (da vuoto) di mezzo chilo. Si tratta perciò di una soluzione consigliata sia per prepararsi le bevande fuori casa, sia per chi vuole comunque avere a disposizione un bollitore elettrico in casa che occupi poco spazio e che sia capace di preparare un paio di tazze in cinque minuti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 40,36 € risparmiate il 73% pagandolo 10,53 €.

