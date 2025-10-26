Serie A, l’arrivo in TV è ufficiale: tutto gratis così con il Digitale Terrestre

Arriva in tv la Serie A: sarà gratis e in chiaro con il digitale terrestre: tutto quello che c’è da sapere.

La Lega Serie A compie un ulteriore passo verso la digitalizzazione e l’accessibilità dei contenuti calcistici, annunciando l’avvio ufficiale di Radio TV Serie A sul digitale terrestre gratuito.

Dopo il successo nel settore radiofonico digitale, il canale si prepara a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio, offrendo un’esperienza multimediale innovativa e accessibile a un pubblico sempre più ampio.

La nuova frontiera multimediale della Lega Serie A

La nascita di Radio TV Serie A segna l’inizio di una sfida ambiziosa per la Lega, che vuole consolidare la propria presenza nel panorama mediatico italiano. Dopo la partnership con RDS nel campo della radio digitale, la Lega ha deciso di evolvere il proprio brand creando un canale televisivo che unisce radio e video, con un palinsesto ricco di contenuti originali e autoprodotti. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame con i tifosi offrendo non solo la diretta delle partite, ma anche storie, interviste, analisi tattiche e approfondimenti esclusivi.

Questo progetto, annunciato ufficialmente ad agosto, è frutto di una strategia mirata a presidiare nuove piattaforme digitali e a raggiungere un pubblico più vasto, compreso quello delle famiglie italiane che possono usufruire del servizio comodamente dal proprio televisore, senza costi aggiuntivi.

Per sostenere il lancio sul digitale terrestre, la Lega Serie A ha avviato una gara tra i principali gruppi media internazionali, coinvolgendo realtà come Wpp Media, Omnicom Media Group con PHD, Dentsu e una società del Publicis Groupe. Questo dimostra la portata nazionale e l’importanza strategica dell’iniziativa, finalizzata a valorizzare gli spazi pubblicitari e a sviluppare una comunicazione integrata e d’impatto.

La campagna pubblicitaria, che sarà veicolata su scala nazionale, punta a promuovere la visibilità di Radio TV Serie A e a posizionarla come il canale di riferimento per gli appassionati di calcio italiano, garantendo così una fruizione gratuita e immediata tramite il digitale terrestre.

Il palinsesto di Radio TV Serie A è stato concepito per accompagnare i tifosi durante tutta la giornata dedicata al campionato, con una proposta variegata che comprende anticipazioni, analisi pre-partita, commenti post-gara, dibattiti e momenti di intrattenimento. Il linguaggio scelto è moderno e inclusivo, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e per raccontare il calcio non solo attraverso le azioni in campo, ma anche tramite le emozioni, le storie e le voci che animano la Serie A.

Attualmente, il canale è già fruibile tramite il sito ufficiale e l’app dedicata, oltre alla radio digitale DAB, ma il debutto sul digitale terrestre gratuito rappresenta una vera e propria trasformazione mediatica, che rende la Serie A più accessibile e vicina ai tifosi.

“Radio TV Serie A vuole essere molto più di una semplice televisione dedicata al calcio, ma un vero e proprio hub di contenuti per vivere la Serie A da protagonisti, dentro e fuori dal campo”, spiegano dalla Lega, sottolineando la volontà di creare un ecosistema crossmediale capace di coinvolgere e appassionare.

Questa nuova piattaforma rappresenta quindi una svolta significativa nel modo di comunicare il calcio nel nostro Paese, sfruttando appieno le potenzialità del digitale terrestre gratuito e rispondendo alle richieste di un pubblico sempre più connesso e desideroso di contenuti di qualità.