Anthropic e Google potenziano l’AI con un accordo da oltre un gigawatt

Anthropic e Google hanno annunciato un’importante espansione della loro collaborazione nel campo del cloud computing, con un accordo da decine di miliardi di dollari che garantirà all’azienda di intelligenza artificiale l’accesso a un milione di Tensor Processing Units (TPU) sviluppate proprio da Google. Questa potenza di calcolo, superiore a un gigawatt, sarà operativa nel 2026 e permetterà ad Anthropic di potenziare l’addestramento e l’esecuzione dei propri modelli AI, in particolare della famiglia Claude.

La partnership sottolinea una strategia di infrastruttura multi-cloud adottata da Anthropic, che combina le TPU di Google con i chip Trainium di Amazon e le GPU di Nvidia, assegnando a ciascuna piattaforma compiti specifici per ottimizzare costi, prestazioni ed efficienza.

Google ha definito le TPU come strumenti ad alta efficienza energetica con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni rispetto ad altre soluzioni sul mercato, e la scelta di Anthropic riflette anche la positiva esperienza pregressa con questi chip. L’accordo consolida inoltre la posizione di Google come fornitore chiave per l’infrastruttura AI di Anthropic.

Attualmente, Anthropic si sta espandendo rapidamente, con un fatturato annuale vicino ai 7 miliardi di dollari e più di 300.000 clienti aziendali che utilizzano i suoi strumenti AI. Il successo è trainato anche da prodotti come Claude Code, un assistente per la programmazione automatica, che ha raggiunto 500 milioni di dollari di ricavi in appena due mesi dal lancio.

Uno sguardo ai rivali

La rivale OpenAI ha recentemente firmato una serie di accordi che potrebbero superare il valore di 1.000 miliardi di dollari, destinati ad assicurarsi circa 26 gigawatt di capacità di calcolo — una potenza sufficiente ad alimentare all’incirca 20 milioni di abitazioni negli Stati Uniti.

Tornando alla partnership con Google, occorre comunque ricordare che che Amazon resta il partner Anthropic più profondamente integrato dell’azienda. Il colosso dell’e-commerce e del cloud ha investito 8 miliardi di dollari in Anthropic, più del doppio dei 3 miliardi confermati da Google in capitale azionario.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.