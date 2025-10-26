Facebook Twitter Youtube

iOS 26.1 lascerà che app di terze parti eseguano backup delle foto in background

Di Mauro Notarianni
Apple ha integrato una piccola ma importante novità nell’aggiornamento a iOS 26.1 (versione al momento disponibile per sviluppatori e beta tester ma che dovrebbe arrivare per tutti entro fine mese): la possibilità per le app di terze parti di eseguire il backup delle foto in background (“dietro le quinte”) in modo affidabile e sicuro.

L’estensione di riferimento per gli sviluppatori si chiama “Background Resource Upload” e riguarda PhotoKit, combinazione dei framework Photos e PhotosUI che consente accesso agli asset di immagini e video gestiti dall’app Foto.

L’estensione in questione consente di pianificare il caricamento consentendo finalmente di trasferire le immagini sul cloud anche quando si attiva sullo schermo un’app diversa o si attiva la schermata di blocco.

Cosa cambia per gli sviluppatori

La documentazione di Apple per gli sviluppatori indica in dettaglio come funziona, permettendo di integrare la funzionalità nelle varie app tenendo conto di lavori in coda, alimentazione, condizioni di rete, ecc. La multinazionale di Cupertino spiega che “l’elaborazione avviene in background” tenendo conto della connettività e temporizzazioni per garantire backup affidabili, sulla falsariga di quanto avviene con iCloud.

Finora molte app fotografiche obbligavano l’utente a rimanere con l’app aperta oppure sfruttano espedienti non sempre garantiti che si bloccavano nel caso di connessioni poco affidabili o quando iOS metteva in pausa le attività in background. Con l’estensione per iOS 26.1, il sistema operativo regola il “traffico” di rete in background e gli upload proseguono come programmati, con ovvie assenze di blocchi per i dati in coda e senza obbligare l’utente ad aprire l’app per permettere a quest’ultima di continuare l’upload da dove era rimasta.

Dimenticare la Cina, in India tutti vogliono l'iPhone
iOS 26.1 permetterà alle app di terze parti di eseguire backup delle foto in background – macitynet.it – Image courtesy by Apple

Per quanto concerne la privacy, Apple assicura che opzioni di questo tipo richiedono l’esplicito consenso dell’utente e gli sviluppatori devono mostrare un avviso specifico. Consentendo l’accesso in background alle foto, le app possono automaticamente avvantaggiarsi della novità.

