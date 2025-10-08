Festa Prime, serratura smart SwitchBot con riconoscimento facciale in sconto a 239,99€

Oggi su Amazon è scontato SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino e Riconoscimento Facciale 3D, pensato per chi cerca un sistema di accesso smart e sicuro. Il prezzo cala da 299,99€ a 239,99€.

Struttura in lega di zinco e protezione IP65

SwitchBot Smart Lock Ultra è realizzata in lega di zinco ad alta resistenza, con una finitura opaca che resiste a urti e graffi. Il tastierino numerico e il modulo facciale sono integrati in un corpo sigillato con certificazione IP65, quindi adatto anche all’esterno. Il sistema si installa senza viti né fori, compatibile con la maggior parte delle serrature europee e alimentato da batteria ricaricabile USB-C con durata fino a 9 mesi per ciclo.

Apertura biometrica e gestione da remoto

L’accesso può avvenire in sei modi: riconoscimento facciale 3D, impronta digitale, codice PIN, NFC, app SwitchBot e chiave fisica. Il sensore facciale usa tecnologia a doppia fotocamera IR, che funziona anche al buio e distingue volti reali da foto. Grazie alla connessione WiFi, è possibile controllare la serratura da remoto, assegnare accessi temporanei e ricevere notifiche in tempo reale.

Compatibile con Alexa, Google e HomeKit (via Hub)

Il dispositivo è compatibile con Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit (tramite SwitchBot Hub 2), per il controllo vocale e l’automazione. È inoltre integrabile con routine smart home come l’attivazione di luci o videocamere all’apertura della porta. L’installazione richiede meno di 15 minuti e non altera la chiave originale, mantenendo la piena reversibilità del sistema.

Il prezzo attuale su Amazon è di 239,99€, invece di 299,99€ di listino, con uno sconto diretto di 60 euro sul prezzo ufficiale.

Sto caricando altre schede...