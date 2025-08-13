Imperdibile set di cacciaviti tutto in metallo con 24 punte incluse a solo 1 €

Avete spesso a che fare con piccoli dispositivi come telefoni, portatili, tablet, orologi o fotocamere? Allora non fatevi sfuggire questa offerta, perché vi permette di mettere le mani su un set di cacciaviti di precisione davvero utile per poter intervenire in autonomia su componenti elettronici o meccanici di dimensioni ridotte.

Il kit comprende 24 punte in acciaio S2, un materiale che garantisce una buona durezza e resistenza all’usura. Ce ne sono con testa a croce (PH000, PH00, PH0, PH1, PH2) e piatta (SL1.5, SL3.0, SL4.0) per la maggior parte delle viti standard. Per quelle meno comuni ci sono invece le punte Torx (T2, T3, T4, T5, T6H, T8H, T10H), esagonali (H1.5, H2.0), triangolari a tre punte (Y0.6, Y1.5, Y2.5) e pentalobo (P2, P5), oltre a una triangolare (2.3) e una a forcella (U2.6).

Il manico è realizzato interamente in alluminio, leggero ma robusto, e dotato di testa rotante a 360° per semplificare le operazioni di avvitamento e svitamento. Le punte vi si inseriscono facilmente grazie a un sistema di aggancio magnetico che le mantiene ben salde durante l’uso.

Tutto è racchiuso in una scatola in plastica compatta (16 x 6,5 x 1,7 cm circa), utile per tenere ogni elemento in ordine. L’apertura facilitata permette di accedere rapidamente agli strumenti, rendendo il kit pratico anche per chi non ha molta esperienza con questo tipo di utensili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

