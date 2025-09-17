Asus ProArt Display è un 32″ con risoluzione 6K e funzioni specifiche per Mac

ASUS ha annunciato la disponibilità del monitor ProArt Display PA32QCV, un modello professionale da 32 pollici con risoluzione 6K (6016 x 3384) indicato come “appositamente progettato per i creator di contenuti”.

PA32QCV vanta un Delta E<2, copertura al 98% dello spazio colore gamut DCI-P3 ed una risoluzione di 218 pixel per pollice (ppi). Il produttore riferisce che il display è calibrato individualmente in fabbrica e sottoposto a verifica Calman promettendo “un’accuratezza cromatica eccezionale e costante”, fondamentale per il lavoro più delicato sul piano cromatico.

Funzioni per Mac e connettività

PA32QCV include anche funzioni specifiche per Mac, tra cui una nuova preimpostazione del colore M Model-P3 per garantire colori uniformi sui dispositivi macOS . Anche l’utility ASUS DisplayWidget Center è ora disponibile anche per macOS, consentendo un comodo controllo di qualsiasi display ProArt. Altre caratteristiche includono l’Auto KVM integrato che consente di passare da un laptop oppure da un computer all’altro con un’unica tastiera ed un unico mouse, oltre a un’ampia connettività che include una doppia Thunderbolt 4 con 96 watt Power Delivery, DisplayPort, HDMI e hub USB.

Risoluzione e pannello

Il pannello 6K HDR (6016 x 3384) del PA32QCV vanta una densità di 218 ppi, oltre 3 volte superiore a quella di un display FHD da 32 pollici. La compatibilità con HDR10 e VESA DisplayHDR 600 promette la riproduzione di bianchi ancora più brillanti e di neri ancora più scuri, “un contrasto eccezionale” che si traduce in immagini ricche e realistiche.

Compatibilità anche con i MacBook

Il monitor combina prestazioni di livello professionale con un design elegante e una compatibilità certificata con i Mac. L’M Model-P3 Preset allinea i colori di ProArt Display con i dispositivi macOS. Inoltre, ASUS DisplayWidget Center per macOS consente di regolare il monitor usando il mouse per interagire con i parametri di luminosità, contrasto, temperatura del colore e altro ancora. PA32QCV funziona anche con i MacBook ed è possibile utilizzare direttamente il pulsante di luminosità di questi notebook per regolare la luminosità del monitor.

Accuratezza colore

Il PA32QCV vanta una copertura cromatica DCI-P3 del 98% e dello spazio colore sRGB pari al 100%. La profondità di colore a 10 bit consente al monitor di mostrare più di 1,07 miliardi di colori a schermo.

Una tecnologia denominata Asus Light Sync, sfrutta due sensori che, secondo il produttore, garantiscono immagini “straordinariamente luminose” ed una temperatura del colore più accurata. Un sensore di retroilluminazione si attiva automaticamente all’avvio dello schermo; un sensore di luce ambientale regola automaticamente la gamma di colori del monitor in base all’illuminazione ambientale.

PA32QCV è dotato della tecnologia LuxPixel: rivestimento antiriflesso e a bassa riflessione (AGLR) che riduce sia l’abbagliamento causato dalla luce ambientale che i riflessi, migliorando così la visibilità e la qualità complessiva dell’immagine. A differenza dei pannelli opachi tradizionali, che spesso mostrano immagini più morbide, questa tecnologia promette di ridurre al minimo i riflessi per garantire che l’utente veda solo colori accurati e dettagli nitidi.

Produttività

L’Auto KVM integrato consente agli utenti del PA32QCV di controllare senza problemi due laptop oppure due computer collegati ad un’unica postazione tastiera/mouse, facilitando il multitasking.

Le doppie porte Thunderbolt 4 del PA32QCV consentono trasferimenti di dati, non manc connettività DisplayPort e Power Delivery da 96 watt per ricaricare laptop e altri dispositivi, il tutto tramite un unico cavo. PA32QCV funge anche da hub USB: qualsiasi dispositivo collegato alle porte USB del monitor consente di accedere ad altre periferiche collegate.

Oltre alla connessione Thunderbolt 4, PA32QCV offre altre opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC, USB Type-A e una porta downstream USB-C aggiuntiva per la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi. PA32QCV include anche una porta per il collegamento delle cuffie.

Accordo con Adobe

ASUS ha avviato una partnership con Adobe: è possibile ricevere in omaggio un abbonamento fino a tre mesi ad Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D e Adobe Acrobat (fino a un valore massimo di 453 euro). L’abbonamento a Creative Cloud può essere applicato ad un account nuovo oppure ad uno già esistente e può essere riscattato tramite il sito di registrazione.

Disponiiblità e prezzi

ASUS ProArt Display 6K PA32QCV sarà disponibile prima dell fine di settembre direttamente dal sito del produttore e presso vari partner commerciali ASUS. Il prezzo di listino è 1.399 euro.

Nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile nello store di Asus su Amazon ma, vista la presenza di altri modelli della stessa serie, è possibile che venga introdotto nei prossimi giorni.