ChatGPT riesce a capire quanti anni avete ma potrebbe richiedere documento per confermare identità

OpenAI sta attivando misure di sicurezza più rigorose per ChatGPT, scelta alla quale è stata obbligata dopo che i genitori di Adam Raine, un adolescente statunitense morto suicida, hanno intentato una causa contro l’azienda accusando ChatGPT di aver aiutato il figlio a pianificare la sua morte, e altri casi simili che si sono verificati con adolescenti che sfruttano questo e altri chatbot.

ChatGPT ora cerca di comprendere l’età dell’utente con il quale ha a che fare, ma in alcuni casi potrebbe essere richiesto un documento di identità per verificare che l’utente abbia effettivamente almeno 18 anni. Lo riferisce il sito statunitense 404 Media evidenziando quanto dichiarato da OpenAI in un annuncio: “Sappiamo che questo per gli adulti è un compromesso sulla privacy ma riteniamo che sia un giusto contrappasso”, si legge in un comunicato dell’azienda. “Non mi aspetto che tutti saranno d’accordo con questo compromesso, ma considerata la controversia, è importante spiegare il nostro processo decisionale”, ha dichiarato su X Sam Altman, il CEO di OpenAI.

Controlli parentali

A inizio settembre OpenAI ha attivato i controlli parentali in ChatGPT, ma ora ha predisposto misure più severe e stringenti. Oltre a, come accennato, cercare di indovinare l’età dell’utente con il quale ha a che fare, applicherà regole diverse se gli utenti collegati sono minorenni. ChatGPT, ad esempio, non userà un linguaggio “ammiccante” quando richiesto e rifiuterà di impegnarsi in discussioni che riguardano suicidi o autolesionismo, anche quando si fanno richieste come se si trattasse di scrittura a scopo creativo. OpenAI ha fatto sapere che i genitori di utenti minorenni verranno contattati se si noteranno sintomi suicidari e che se questi non rispondono, le conversazioni saranno segnalate alle autorità in caso di potenziali danni imminenti.

I genitori avranno in tutti i casi accesso a tool di controllo avanzati. È possibile associare il proprio account a quello del figlio, indicare fasce orarie nelle quali non rendere disponibile ChatGPT e ricevere notifiche in caso di “disagio acuto” rilevato dal sistema, in altre parole nuovi modi per monitorare e, se necessario, intervenire, senza invadere completamente la privacy dei ragazzi.

