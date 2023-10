Scoprite se potete rubare una presa smart Amazon, solo 6€

Una presa smart Amazon a solo 6 euro? Sì se volete una Amazon Smart Plug e siete stati selezionati da Amazon per averla a questo prezzo. Si tratta di una delle offerte Amazon in anticipo sulla due giorni di sconti di martedì e mercoledì prossimi (in vista dei quale vi consigliamo anche di iscrivervi al nostro canale Telegram).

La presa smart di cui parliamo è la vendutissima Amazon Smart Plug, una presa intelligente con connettività Wi-Fi, compatibile con Alexa. Grazie ad essa potete controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali e svolgere azioni come programmare l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, della macchine del caffè e di altri elettrodomestici.

Questo può avvenire comodamente dalla poltrona o persino quando siete fuori casa. È facile da configurare e usare: basta poi collegarla aprire l’App Alexa e attivarla con un comando vocale. Non è necessario nessun hub per Casa Intelligente basta appunto l’App Alexa che si installa su qualunque telefono accanto al quale si deve avere, come ovvio, anche una rete Wi-Fi in casa.

Questo accessorio costerebbe 24,99 euro. Ma oggi, grazie alle offerte di luglio la pagate solo 14,99 euro. Se siete in un ristretto lotto di clienti selezionati vedrete un coupon sconto che ne riduce il prezzo a 6 euro. Vi basta applicarlo per ottenere la spina ad un costo di solo 6 euro.

