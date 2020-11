Settimana Black Friday Amazon: Hisense tanti TV compresi ULED serie U7 e U8 e attiva il cashback

Hisense ha lanciato i suoi sconti per il Black Friday, il tradizionale appuntamento che apre la stagione natalizia con grandi sconti e promozioni. Quest’anno le offerte dell’azienda – disponibili su Amazon a partire dalle 00:00 del 20 novembre e fino alle 23:59 del 30 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte – si concentrano in particolare su TV, frigoriferi, lavatrici, forni e piani cottura a induzione.

Tra i prodotti più interessanti si segnalano innanzitutto i TV. Tra i modelli in offerta, menzione specifica per le serie ULED U7 e U8 – in particolare sono proposti in offerta i modelli da 50″ e 65″ della serie U7 e il 55″ della serie U8 – dotate della tecnologia Quantum Dot, Local Dimming e risoluzione 4K, design privo di cornice frontale e qualità ad un prezzo accessibile.

Il modello 50″ U7 è proposto a 599 euro anziché 799 euro, il modello da 65″ a 999 euro anziché 1.199 euro e infine il modello 55″ della serie U8 costa 799 euro al posto dei 999 euro del listino. Come se non bastasse, grazie alla promozione Cash Back è previsto un rimborso che va da 50 euro (sul TV 50″ U7) a 100 euro (sui TV 65″ U7 da 65″ e 55’” U8).

Se il televisore è sempre un ottimo regalo per sé e per gli altri, come dicevamo Hisense ha pensato anche ad altre categorie di prodotti, proponendole a prezzi scontati: è il caso del frigorifero cross door RQ563N4AI1 con capacità di 432 litri, tecnologia Total no Frost e classe energetica A+, che viene proposto a 699 euro al posto dei 999 euro di listino (su cui è attiva la promozione Cash Back per un rimborso di 70 euro).

Lo stesso discorso vale per la lavatrice WFGE9014V, un ottimo modello da 9 Kg con classe energetica A+++, motore inverter e programma Allergy Care che costa 299 euro anziché 429 euro; per il piano a induzione a 4 zone I6421C, che in occasione del Black Friday viene proposto a 219 euro anziché 269 euro; per il forno pirolitico BI5229PX, che passa da 399 euro a 339 euro.

Come da regolamento della promozione Cash Back ricevere il rimborso è semplicissimo: basta registrare l’acquisto effettuato su Amazon e su altri retail sul sito hisense.it/tipremia entro il 31 dicembre 2020.

Di seguito trovate la lista dei migliori sconti sui prodotti Hisense previsti per la settimana del Black Friday su Amazon. Abbiamo aggiunto anche gli elettrodomestici Hi-sense con i maggior sconto fino al 30 Novembre.

Hisense 32AE5000F TV LED HD 32″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 159,99 – invece di 219

sconto 27% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 379,99 – invece di 549

sconto 31% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 599,99 – invece di 799

sconto 25% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense 55U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 799,99 – invece di 999

sconto 20% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense 55AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 429,99 – invece di 649

sconto 34% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense 65U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 999,99 – invece di 1199

sconto 17% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense 70AE7010F, Smart TV LED Ultra HD 4K 70″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020]

In offerta a 699,99 – invece di 1099

sconto 36% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense RB419D4AR2 Frigorifero Combinato, 66.9 x 60 x 194 cm, 322 Litri, 40 Decibel, Rosso

In offerta a 599 – invece di 999

sconto 40% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense RR330D4AK2 Frigorifero Monoporta con comparto congelatore 4, 66.9 x 60 x 154 cm, 254 Litri, 40 Decibel, Azzurro

In offerta a 499 – invece di 799

sconto 38% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense RR330D4AY2 Frigorifero Monoporta con comparto congelatore 4, 60 x 66.9 x 154 cm, 254 Litri, 40 Decibel, Crema

In offerta a 499 – invece di 799

sconto 38% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense – Frigorifero Monoporta Con Vano Congelatore Capacità 169 Litri Classe A+ Altezza 128cm Colore Rosso – RR220D4AR1, Senza installazione

In offerta a 189,99 – invece di 259

sconto 27% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense RT267D4AB1 Frigorifero Doppia Porta, 120 Litri, 38 Decibel, Nero, 54.2 x 55.0 x 143.4 cm

In offerta a 199,99 – invece di 279

sconto 28% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense I6433C, Piano Cottura a Induzione, 4 Zone di Cottura con Funzione Bridge, Larghezza 60 cm, Funzione Power Boost, Timer di Cottura, Nero

In offerta a 219,99 – invece di 299

sconto 26% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense I6421C, piano cottura a induzione, 4 zone di cottura, larghezza 60 cm, funzione Power Boost, timer di cottura, Colore Nero

In offerta a 209,99 – invece di 269

sconto 22% – fino al 11/30/20 23:59

Hisense WFGE9014V Lavatrice freestanding a carica frontale, Capacità 9 Kg, 2300 W, 1400 giri, Bianco, 60 x 61 x 85 cm

In offerta a 339 – invece di 429

sconto 21% – fino al 11/30/20 23:59

