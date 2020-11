Google lancia i widget per iOS 14 di Gmail, Drive e Fit

Google è stata tra le prime aziende ad avere pronto il widget per iOS 14 quando il sistema operativo è stato lanciato a settembre. Non stupisce quindi scoprire che poche ore fa ne ha distribuiti di nuovi e che altri sono in arrivo più avanti. A quello dell’app Google che, come dicevamo, c’è dai primi giorni di iOS 14, ora si aggiungono i widget per le app di Gmail, Google Drive e Google Fit.

Guardando le immagini di ciascuno che l’azienda ha condiviso sul suo blog, alcuni sembrano più utili di altri. Ad esempio quello di Google Fit è davvero ben fatto: non solo consente di vedere i progressi degli obiettivi giornalieri prefissati ma offre anche uno sguardo all’attività degli ultimi sette giorni, in modo da avere una panoramica dell’andamento settimanale senza dover aprire l’app.

Quello di Gmail offre invece un modulo per la ricerca rapida nella casella di posta, un pulsante per scrivere una nuova mail e il contatore delle email non lette, un’area che poteva effettivamente essere impiegata con qualcos’altro visto che per questa informazione da sempre basta dare un’occhiata al badge delle notifiche sull’icona dell’app.

Il widget per Google Drive include invece la barra di ricerca e moltra due dei documenti che, spiega Google, “potrebbero essere più utili”. Non è chiaro su che base il sistema scelga un documento piuttosto che un altro: viene da pensare che dietro c’è presumibilmente un sistema di intelligenza artificiale che analizza data e contenuti in modo da poter essere in grado di proporre quelli che dovrebbero servire all’utente durante la giornata. Ma questa è solo una nostra illazione.

Tra quelli in arrivo – si legge sul blog di Google – ci sono i widget per iOS 14 di Google Calendar e Google Chrome. Il primo mostra i prossimi tre appuntamenti in calendario mentre quello di Chrome include la barra di ricerca rapida, l’avvio della modalità Incognito, il pulsante per la ricerca vocale e il bottone per scansionare un QR Code. L’azienda ha aggiunto che la versione più piccola del widget include “una piccola sorpresa preistorica”: sarà l’accesso al mini-gioco del dinosauro?

Per sapere come aggiungere i widget su iOS 14, consultate la nostra guida.