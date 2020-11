Copygraf Wallprint è la stampante verticale che stampa sui muri

Da oggi il mondo della stampa non sarà più come prima grazie all’arrivo della stampa verticale, tecnologia che permette di stampare sulle pareti di case, uffici, negozi e showroom: tutto questo è possibile grazie a Copygraf Wallprint, stampante verticale che permette di disegnare su qualsiasi tipo di parete.

Ma a cosa serve una stampante per muri? Per disegnare la storia dell’azienda sui muri di uno show-room ad esempio, per creare delle camere a tema in un albergo, per ripercorrere la storia della città sulle pareti di una sala consiliare del Comune o per regalare un nuovo colore alle pareti di casa. Può essere usata inoltre da un’artista per creare un nuovo tipo di opere d’arte verticali, o da un designer per abbellire o lanciare messaggi dalle pareti dei clienti.

Copygraf Wallprint permette di stampare su qualsiasi oggetto, di qualsiasi tipo di materiale, tra cui legno, metallo, mattone, vetro, pvc, cartongesso o piastrelle. Immagini, scritte, disegni, loghi o qualsiasi altra creazione possono poi essere realizzate e personalizzate graficamente, prima di essere stampate sul muro.

Ancora poco conosciuta in Italia, la stampante verticale utilizza testine di stampa molto simili a quelle tradizionali, ma funziona a getto d’inchiostro privo di solventi, atossico e inodore. Una soluzione innovativa per decorare le pareti che presenta numerosi vantaggi rispetto alla carta da parati o ai wall sticker: è più resistente, è meno impegnativa dal punto di vista della posa ed è altamente personalizzabile.

L’azienda che distribuisce il prodotto fa sapere che le stampe verticali possono essere realizzate da tutti, con la possibilità discegliere tra servizio su misura o noleggio della stampante a lungo termine, disponibile in tutta Italia. È indicata come una soluzione di particolare interesse per architetti, interior designer, stilisti, artisti o professionisti della grafica a cui piacerebbe lanciarsi in questo nuovo business.

l progetto nasce dalla collaborazione tra Copygraf, azienda di Rho guidata da Maurizio Persano, specializzata da anni nel noleggio di fotocopiatrici e stampanti multifunzione a Milano e provincia, e TikiDesign, azienda di Salvatore Galofaro specializzata in grafica murale.

La Copygraf, nata nel 1988, ha da sempre creduto profondamente nelle potenzialità del settore della stampa. Il loro primo passo è stato quello di specializzarsi nella stampa 3D, una tecnologia ormai consolidata di cui il CEO Maurizio Persano si è servito per dar vita a un business autonomo, la Copygraf 3D. Oggi, l’azienda ha avuto il coraggio di intraprendere una strada che finora mai nessuno aveva avuto il coraggio di percorrere, quello della stampa verticale.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati alle stampanti sono disponibili da questa pagina. Invece per articoli e notizie relativi a Periferiche e Hardware si parte dai rispettivi collegamenti.