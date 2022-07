Gli sfondi per iPhone del telescopio James Webb

Dopo un viaggio nello spazio di milioni di chilometri, il telescopio spaziale James Webb Space Telescope (JWST) della NASA, tra i più potenti telescopi spaziali mai realizzati in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e quella canadese (CSA), ha iniziato a inviare incredibili immagini a colori di stelle e galassie lontanissime: ora queste immagini storiche possono essere usate per diventare sfondo e wallpaper di iPhone.

Le immagini sono visibili su questo account Flickr dell’agenzia spaziale americana, e sul sito dell’Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche è possibile leggere vari dettagli tecnici, divertendosi a visualizzare le immagini in questione sul proprio iPhone. Il sito Space Explored ha elaborato quattro immagini tra le prime catturate dal telescopio James Webb, trasformandole in sfondi per iPhone.

Una delle prime immagini è denominata “Webb’s First Deep Field”: è lo scatto di gruppo di un ammasso di galassie distanti 4,6 miliardi di anni luce con alle spalle altre galassie ancora più lontane. L’immagine è la dimostrazione delle enormi possibilità che offre il sistema, con una risoluzione che fino a poco tempo addietro era impensabile.

Alcune immagini sono state realizzate con una esposizione lunga in modo da raccogliere più luce, e hanno richiesto una giornata intera di attività del telescopio (altro record considerando che, in precedenza, il telescopio spaziale Hubble – antenato dell’odierno sistema – impiegava settimane).

Per mostrare le prime immagini raccolte dal grande specchio del James Webb space telescope, è stata predisposta una cerimonia alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e la sua vice, Kamala Harris. Lo scenario della prima immagine catturata corrisponde a un pezzetto di cielo grande quanto un granello di sabbia sulla punta di un dito” ha sottolineato l’amministratore della Nasa Bill Nelson, evidenziando l’immensità dello spazio.

Nel momento in cui scriviamo le immagini che è possibile scaricare sono cinque: Carina Nebula, WASP-96 b (spectrum), Southern Ring Nebula, Stephan’s Quintet e SMACS 0723. Da iPhone selezionate l’immagine che vi piace, tenete premuto a lungo e scegliete “Aggiungi a Foto”; aprite l’app Foto, selezionate l’immagine che avete salvato e dal pulsante condivisione scegliete “Usa come sfondo”.

Invece una serie di sfondi tecnologici che mostrano iPhone 13 come non lo avete mai visto è disponibile da questo articolo. Se cercate altri sfondi per i vostri dispositivi il collegamento da seguire è direttamente questo.